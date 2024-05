Sálvame se resiste a morir y vuelve con el nuevo programa ‘Ni que fuéramos Sálvame’

Un año tras su cancelación, los rostros más conocidos de 'Sálvame' vuelven a la carga, con una aventura televisiva. Este miércoles, 15 de mayo, se estrena la primera emisión de 'Ni que fuera Sálvame', un nuevo formato en el que Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval prometen tratar temas de actualidad y prensa rosa sin ninguna censura ante el público.

Se trata de un formato híbrido, a medio camino entre la televisión y 'YouTube'. Se retransmitirá en 'streaming' (en directo) en el Canal Quique, a través de las plataformas de Twitch y Youtube. Óscar Cornejo, uno de los creadores y productores de esta nueva entrega, ha defendido en su presentación: «Queremos ofrecer un entretenimiento de calidad, como siempre hemos hecho".

El nuevo programa contará con Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval como colaboradores fijos. También participarán otras figuras conocidas como Pilar Vidal, Maite Ametlla o Josep Ferré.

«Los espectadores quieren ver un programa sin censuras»

«Pienso ir a por quien me dé la gana. Espero que me dejen hacer lo que me dé la gana porque sin esa libertad cerraré la puerta y adiós, buena suerte», apuntó Kike Matamoros en la presentación ante los medios de comunicación de 'Ni que fuera Sálvame'. «Creo que los espectadores quieren ver un programa sin censuras, sin restricciones, donde se hable de todo sin tapujos. Y eso es precisamente lo que vamos a ofrecerles con 'Ni que fuéramos Sálvame'».

Por su parte, María Patiño añadía: «Todos somos profesionales, particularmente yo no tengo ningún tipo de resentimiento, la gente que lo tiene me crea rechazo. Y el resentimiento a destiempo es una de las cosas más cobardes para actuar. Yo pienso en el presente».

¿Rentable?

Destaca de este nuevo formato televisivo su apuesta arriesgada y su carácter independiente, pues no hay grandes inversiones ni productoras detrás. «Es un proyecto que desde luego a corto plazo no es rentable, que veremos si lo es a medio plazo, y que esperamos que lo sea a largo plazo. Es una inversión», apuntaba el productor y creador. «Lo que cobran está a años luz de lo que cobraban pero esto no lo hacen por dinero, sino porque creen en el proyecto».