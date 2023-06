Pocholo Martínez-Bordiú ha sido el protagonista del último programa de Mi casa es la tuya. El empresario ha abierto las puertas de su casa a Bertín Osborne y ha mostrado una cara y una faceta que pocas veces se pueden ver en él. Aunque siempre ha dicho que no habla de su vida personal ni de la gente que ha estado en ella, esta vez Pochocolo ha bajado la guardia y se ha abierto en canal. Aunque ha empezado diciendo que «no hablo de mi mujer, Sonsoles, no hablo de gente de la que no tengo que hablar», la verdad es que ha hablado y ha dado pequeñas pistas de lo que fue su relación.

Pocholo no cierra la puerta a tener un hijo: «eso está por ver». #MiCasaPocholo pic.twitter.com/Ypxu4jkm3s — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 5, 2023

El empresario y Sonsoles Suárez, hija de Adolfo Suárez, estuvieron juntos poco tiempo, pero tuvieron una relación muy intensa. En los dos años que duró su relación, se casaron y Pocholo lo ha recordado con nostalgia en el programa. «La conocí en Madrid, pero exactamente cómo no me acuerdo. Y me enamoré de ella cuando vino aquí a Ibiza con su hermano Javier y le dije que nos íbamos a casar». En este sentido, el empresario ha asegurado que la ceremonia fue «un poco estrepitosa, había muchísima gente».

Los dos objetivos que Pocholo confiesa estar consiguiendo:

➡️Ser rico primero en tiempo y luego en dinero. #MiCasaPocholo pic.twitter.com/Iitowk0pxP — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 5, 2023

Sobre la separación, ha remarcado que en su casa se vivió con mucha pena porque «era una niña estupenda, nos separamos de mutuo acuerdo y no hubo ningún tipo de discusión. Nunca he hablado de ella porque no le gustaba nada, así lo pactamos y así ha sido hasta hoy».

Tener hijos

Pocholo ha confesado a Bertín que le hubiera hecho mucha ilusión tener hijos y ser padre. «He querido tener un hijo, pero al final no lo he podido llevar a cabo por muchos motivos. Sí he querido, pero luego al final no ha podido ser». Igual que con los motivos de la separación, el empresario no ha dicho los motivos por los que nunca llegó a cumplir este deseo que, de alguna forma, continúa hoy. «Ahora más que nunca porque ves a tus amigos con sus hijos, pero la verdad que es un tema que lo tengo ahí, ya no sé si tengo edad o no para tener hijos».

Además, tiene clarísimo que se le daría muy bien ser padre. «Creo que mi mejor trabajo sería ser padre, soy una persona que me abro, cariñoso. Estoy seguro de que sería un buen padre y he aprendido mucho de cómo fue mi padre conmigo, era una tortura. Lo haría muy distinto, era otra época, era otra cosa», ha dicho.