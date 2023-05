Jorge Javier Vázquez revela su conversación privada con Ana Rosa Quintana

El final de Sálvame ya tiene fecha: 23 de junio. El programa se despedirá de la audiencia y durante el verano ocupará esta franja horaria Sandra Barneda con Así es la vida. Finalmente, en septiembre, se consolidará la nueva apuesta de Mediaset para las tardes de Telecinco: un nuevo programa a cargo de Ana Rosa Quintana. El terremoto entre los trabajadores de La Fábrica de la Tele no se ha hecho esperar y estos últimos días los colaboradores de Sálvame ya han empezado a preparar, en tono de humor, sus currículums.

El presentador del formato, Jorge Javier Vázquez, ha revelado este fin de semana en el programa La tarda de Catalunya Ràdio que, tras hacerse pública la cancelación, coincidió con Ana Rosa por la calle y mantuvieron una conversación que ha compartido con los oyentes. «Me encontré con ella de casualidad y lo que me salió de corazón fue darle dos besos y desearle suerte», ha confesado el escritor. Y es que su relación viene de lejos: «Empecé a trabajar con ella hace más de 25 años en Sabor a ti en Antena 3. Sinceramente, por encima de todo, yo le tengo un gran cariño, no lo puedo negar».

Según el catalán, Quintana le confesó que aceptó esta nueva propuesta profesional por el compromiso que siente por Mediaset: «Ya que la cadena se había portado tan bien con ella, quería corresponder a esa relación tan buena que tenían». Vázquez, que no se ha pronunciado sobre los motivos del final de Sálvame, tiene un contrato de exclusividad hasta 2025 con la cadena. Respecto a cómo se siente en la actualidad, se muestra optimista con el futuro: «Llevaré una vida tranquila, estable, en la que seré consciente de lo que significa vivir. Vendrán cosas maravillosas. La vida me sorprenderá».

Todo lo relacionado con el nuevo formato de las tardes es una incógnita, y lo único que ha trascendido es que Ana Rosa estará al frente. Eso sí, la presentadora quiso aclarar a la audiencia de El programa de Ana Rosa que seguirá en el magacín de las mañanas: «Es verdad que no voy a estar toda la mañana, pero hasta las elecciones estaré fundamentalmente en la mesa política». La comunicadora tiene claro que a partir de septiembre se enfrentará a un gran reto profesional: «Que Dios reparta suerte», dijo a los espectadores el día que trascendió la noticia.