Tras explicar en las redes que le habían operado de urgencia, Pablo Motos ha vuelto este lunes a presentar 'El Hormiguero' con el brazo derecho en cabestrillo. Horas antes de la emisión del programa, Motos ya había dicho por las redes que había sufrido una rotura del 90% del tríceps de dicho brazo, pero no había explicado cómo se había producido esta lesión.

Así, nada más empezar el programa, Pablo ha contado lo que ocurrió y ha dado las gracias al equipo médico que le operó y a su mujer. «Hoy os tengo que contar algo personal que se ve. El viernes, practicando boxeo, me rompí el 90% del tríceps, que es una lesión muy seria, y como quedaba sólo un hilo sujetando el músculo me tuvieron que operar de urgencia», ha explicado. Además, ha asegurado que aún está «un poco afectado» porque a partir de ese momento «pasó todo muy deprisa y ha sido un milagro».

"Una vez más, me ha salvado la vida Ángel Villamor y su equipo. Los médicos buenos son los héroes más valiosos de nuestra sociedad", Pablo Motos nos explica lo que le ha ocurrido #MartaDíazEH pic.twitter.com/yPWWTRxTIi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 8, 2023

En este sentido, ha querido dar las gracias en público al doctor Ángel Villamor, que, «aparte de ser el mejor cirujano de España, es una persona única, con una bondad, una entrega y una generosidad que yo no he conocido a nadie así en mi vida. Si no llega a ser por él, podría haber perdido toda la fuerza del brazo para siempre y parte de la movilidad», ha remarcado Pablo Motos.

El presentador también ha hablado de la foto que subió a las redes para explicar la situación a sus seguidores y le ha querido dar las gracias a su mujer. «También quiero darle las gracias a mi mujer, que siempre pone un toque de humor. Cuando yo estaba saliendo de la anestesia, que no sabía muy bien todavía ni dónde estaba ni qué decía, de repente se me quedó mirando y me dijo que me pusiera de pie y me hizo una foto y me dijo: 'Eres Supermanco'», ha dicho para acabar la explicación de la operación y dar paso a la invitada de la noche, la influencer Marta Díaz.