Broncano explica en 'La Resistencia' que le apuñalaron en un atraco.

El programa La Resistencia vivió este jueves una noche de confesiones durante la visita de la actriz Michelle Jenner, que fue a promocionar Tú también lo harías, una serie que ya está disponible en Disney+ y que dio pie a que el presentador, David Broncano se pusiera serio y contara un episodio complicado de su vida. La serie que protagoniza la actriz trata de un atraco a mano armada en una línea de autobús de Barcelona, una trama que ha hecho que el presentador explicara que a él también le atracaron.

Mira que me trago clickbaits rastreros que le hacen a Broncano pero este posiblemente sea el más navajero. #LaResistencia @MichelleJWeb pic.twitter.com/iSmNFceUwD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 27, 2023

Broncano dijo que «en una parada de autobús me atracaron una vez cuatro chavales... Tenía 24 o 25 años. Eché una tarde no muy agradable». El cómico señaló que ya lo había contado anteriormente en otro programa y relató: «Me atracaron a navaja. Me cortaron. Yo iba con mi novia de entonces». Precisamente, admitió que lo agredieron en el momento en que trató de ayudar a su pareja. «Me pusieron dos navajas en el cuello, dos en la espalda y me cortaron, tengo la cicatriz».

Al parecer, según explicó el presentador, años después fue al dermatólogo y le preguntó por la cicatriz y al explicarle que fue a raíz de un navajazo el doctor le dijo: «Ten cuidado, porque es raro pero alguna vez, como eso un tejido que se ha quedado mal y se acumulan células ahí…». Acto seguido, Broncano explica que le llamó su madre preocupada, ya que un periódico había sacado este titular: «A David Broncano lo apuñalan y podría tener cáncer». Esta confesión hizo que todos los presentes en el programa soltaran una sonora carcajada.