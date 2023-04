Mercedes Milá nunca ha ocultado la admiración que tiene por William Levy, el protagonista de la serie ‘Café con aroma de mujer’. El pasado mes de septiembre a la presentadora se le brindó la oportunidad de entrevistar al actor en Milá y Levy, un programa especial para Movistar Plus+. Durante la entrevista, que se hizo frente a cientos de fans del cubano, Milá coqueteo con él e incluso le dio besos y abrazos.

Meses después de la intervención televisiva, Levy aseguró hace unos días que «lo que ella hizo, declarar su amor por mí, no lo podría hacer un hombre. Va preso». «Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Tampoco puedo decir que para mí fue algo malo», añadía. Estas declaraciones generaron un gran revuelo y la misma presentadora ha respondido a ellas de una forma que nadie esperaba. Lejos de justificarse, le ha dado toda la razón al actor a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Milá (@mercedesmila)

«Querido William, he leído que te preguntaron por mi y que te intentaron, pues eso, meter en jardines donde tú tuvieras que hablar mal de mi y eso pasa mucho, me pasa a mi mil veces y no lo has hecho», empieza diciendo la presentadora. «Si la entrevista que yo te hice la hubiera hecho un hombre a una mujer, estaría preso. Bueno, preso no, pero desde luego que lo hubieran puesto a parir, segurísimo. En cambio, yo me pude permitir darte un masaje en el cuello, darte besos, coquetear contigo y no paso nada».

Además, Milá también hace referencia a las declaraciones que hizo sobre el hecho de que ya no tenía relación con el actor porque él no le respondía a los mensajes. En este punto, el cubano explicó que para nada es su intención, pero «no puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema». En este caso, siguiendo con la tónica, Milá le ha vuelto a estar de acuerdo con el actor: «Tienes toda la razón del mundo».