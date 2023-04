Lola Índigo ha presentado nuevo disco, 'El Dragón', un trabajo que está promocionando estos días en los distintos programas de televisión. La noche de este miércoles la cantante se ha sincerado en La Resistencia y, además de mostrar su faceta más profesional, ha hecho alguna revelaciones de su vida privada. Sin tapujos, la artista ha respondido de forma clara a una de las míticas preguntas de David Broncano: cuántas relaciones sexuales has tenido en los últimos 30 días. La que fuera concursante de Operación Triunfo ha sorprendido a la audiencia con su claridad: «Menos de las que me gustaría. No lo sé, te voy a hacer un redondeo, a lo mejor en el último mes unas 20». Acto seguido, ha añadido entre bromas: «Me has dicho que la masturbación también cuenta».

La joven es muy discreta con su vida privada y se desconoce si tiene pareja actualmente, aunque ha sido relacionada con Lali Espósito: ambas han sido vistas en actitud muy sugerente en distintas fiestas y sus fans aseguran que se mandan mensajes a través de las letras de sus canciones. Lo que sí ha dejado claro Lola es que «nunca más» iba a estar con un artista. La cantante recordó hace pocas semanas en una entrevista que se enteró de que una de sus parejas le estaba siendo infiel en Chile: «Mira si es grande el mundo que en la aduana le dijeron a mi peluquero que yo tenía unos cuernos como el padre de Bambi». Ha venido 5 veces y todavía no se le había hecho la pregunta 2 de las Preguntas Clásicas™@lolaindigomusic pic.twitter.com/bJZhr889aQ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 19, 2023 La joven, sin pensarlo, decidió cortar el contacto con su chico: «Le di ‘unfollow’, no quiero saber nada más. Pero digo ¿hasta tan lejos te dio para unos cuernos? ¿No te bastó España?». Aunque no dijo el nombre de la persona, todo apunta a que estaba hablando de Don Patricio, con el que mantuvo una relación de un año. De quién sí ha hablado ha sido de Quevedo, su compañero en el tema El Tonto. «Lo conocí en el estudio un día que estaba allí con Saiko y André, me lo presentaron y me cayó súper bien. Me pareció un niño súper tierno y ya luego me enteré que hacía música. Me escuché sus temas y me encantó», explicó a Pablo Motos en El Hormiguero.