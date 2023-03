Juan José Ballesta se sincera con Jordi Évole: su desaparición y la pérdida de su hijo

Juan José Ballesta ha concedido este domingo su primera entrevista tras su polémica desaparición el pasado mes de diciembre. El actor ha sido el protagonista de la última entrega de Lo de Évole, un programa en el que ha hablado sin tapujos sobre su vida privada y ha desvelado los momentos complicados que ha tenido que afrontar. Al ser preguntado por el periodista sobre los meses en los que «desapareció del mapa», el artista ha asegurado que su familia siempre ha sabido dónde estaba: «Yo no desaparecí, lo único que hice fue dejar las redes sociales».

Y es que, tal y como ha confesado, las redes sociales comenzaron a afectar a su día a día: «Estaba un poco estresado todo el día con Instagram poniendo stories. Me enganché a Instagram y contaba toda mi vida ahí, cuando pescaba, iba a los karts, hacía paracaidismo...». Es más, en uno de estos vídeos mostraba cómo circulaba en un coche a 180 kilómetros por hora, unas imágenes que fueron muy criticadas: «Eso fue un error que no volverá a producirse nunca más», ha respondido tajante.

Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. #LoDeBallesta pic.twitter.com/fOOFV0LsUi — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 26, 2023

Ballesta también ha recordado uno de los momentos más duros que ha vivido y que hasta ahora era desconocido para el público: «Perdimos un niño Vero y yo. Lo pasamos muy mal, porque fuimos a escuchar el corazón y no sonaba. Además, no llevamos a Juanjito al cole ese día para que escuchara los latidos del corazón él también, y nos quedamos todos en shock, no sonaba nada». El protagonista de El Bola y su pareja rompieron en enero de 2021 tras 15 años de relación y un hijo en común, una separación que el actor todavía tiene muy presente ya que asegura que Vero es «la mujer de todas sus vidas».

–¿Tú crees que es una vida de privilegiados?

–Evidentemente. #LoDeBallesta pic.twitter.com/LzYsiJdDHH — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 26, 2023

Respecto a su situación actual, Juan José ha desvelado que vive con su madre en Parla y, además, ha querido aclarar que no consume ningún tipo de sustancia: «Ahora no bebo y no voy a volver a beber nunca porque no se me ha perdido nada bebiendo. No me tira». Eso sí, ha reconocido que le encanta el azúcar: «Ayer me desperté a las 4:00 horas con ganas de dulce y empecé con los ojos cerrados a comer chuches. Eso me pasa mucho, levantarme sonámbulo, y liarme a comer Cola Cao a cucharadas, y mi madre al día siguiente se encuentra toda la casa llena de Cola Cao».

El actor también ha querido recordar sus orígenes humildes antes de entrar en el mundo de la interpretación: «Cuando era pequeño, he comido macarrones durante varios días. Mi padre trabajaba en la obra y mi madre también estuvo un tiempo porque no llegábamos a fin de mes». Por este motivo siempre intenta ayudar a sus conocidos y ha explicado que cuando cobra por una película o un programa siempre pregunta a su entorno si necesitan dinero: «Si yo tengo, tú tienes».