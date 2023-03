Desvelan el tongo que hay dentro de Supervivientes: «Si no cumples, tienes un castigo»

Año tras año Supervivientes es uno de los programas más vistos de Telecinco. Y como ocurre en todos los formatos que tienen mucha audiencia, en cada edición surgen las sospechas por parte de los espectadores de manipulación. Cuando el reality hace las pruebas de líder, de recompensa o las expulsiones a través del televoto son muchos los comentarios que se generan en redes sociales poniendo en duda la rigurosidad de estas decisiones. Tras años de especulaciones, una de las concursantes de Supervivientes ha hablado de forma clara sobre el programa.

Oto Vans, que participó en la edición de 2019, ha confesado en el podcast Animales Humanos cómo fue su experiencia en el reality: «El director te sugiere que hagas X. Son sugerencias así como suavecitas». Además, ha asegurado que no cumplir con estas recomendaciones tiene «consecuencias»: «Tienes un poquito de castigo». Y es que ella misma se negó en más de una ocasión a hacer lo que le proponía la dirección: «Yo no aceptaba. No me voy a meter a hablarle a un pavo hetero, que es lo que me sugerían. Lo primero en esta vida es el respeto». Tras 49 días en Honduras, Oto se convirtió en la sexta expulsada del reality en una edición que finalmente ganó Omar Montes.

Aunque Supervivientes ha sido una de las apuestas de Mediaset para esta nueva temporada, el concurso parece que se ha desgastado y en su estreno marcó un mínimo histórico con una cuota de pantalla del 15,6% y una media de 1.621.000 espectadores. La última edición se comenzó a emitir el 2 de marzo y cuenta con 17 rostros conocidos del mundo de la televisión y el corazón: Adara Molinero, Asraf Beno, Patricia Donoso, Arelys Ramos, Gema Aldón, Bosco Blach Martínez-Bordiú, Raquel Arias, Raquel Mosquera, Alma Bollo, Manuel Cortés, Jonan Wiergo, Ginés 'Corregüela', Sergio Garrido, Diego 'James Lover', Jaime Nava, Katerina Safarova y Artur Dainese. Esta última semana se ha incorporado Gabriela Arrocet Velasco.