La ex concursante de Gran Hermano 2 Fayna Bethencourt vive un infierno por culpa de su expareja, Carlos Navarro 'El Yoyas', que actualmente sigue en busca y captura tras una sentencia que le condenó a ingresar en prisión por violencia de género. La canaria se sentó este pasado martes en 'Viajando con Chester' para contarle a Risto Mejide la realidad de la historia que nació en un programa de televisión hace ya más de una década. La protagonista de la noche sufrió un infierno de relación con constantes malos tratos durante 16 años y ahora teme al ex concursante de Gran Hermano, quién ha escapado de la justicia tras una condena de prisión: «Yo nunca estaré segura mientras este hombre esté en la calle», reconoció.

Carlos Navarro 'El Yoyas' y Fayna Bethencourt se conocieron en 2001 participando en 'Gran Hermano'. Tras el reality, la pareja se fue a vivir juntos y, poco a poco, empezó el calvario para ella. «El hecho de haber empezado en GH nos condiciona mucho, porque nos aislamos. El maltratador es una de las cosas que lo hace. Conmigo lo tuvo fácil porque mi familia estaba lejos», explicó. Sin embargo, «no tardó en aparecer el monstruo». Fayna contó que una tarde en Madrid fue cuando, por primera vez, Carlos Navarro le «apretó tan fuerte la mano que las lágrimas saltaron» y entró en una «confusión» ante la situación.

«Estábamos en la fase de luna de miel. El maltratador no entra de golpe (...) Las agresiones más brutales fueron al final de la relación. Al principio empezó con toques: apretón de manos, pisotones con el talón... Eran pequeños toques de atención. Perdón no me decía y si lo decía era 'esta reacción mía lo has provocado tú'. Y con esa respuesta violenta ante lo que él dice, empiezas a modificar tu comportamiento», explicó.

Cada historia de violencia de género es un mundo, pero en el maltrato sufrido por Fayna muchas pueden verse reflejadas.

«No quiero olvidarme de las que siguen donde yo estaba antes»

Bethencourt contó que las agresiones empezaron a ser más violentas cuando ella comenzó a ser consciente de que estaba aceptando determinadas cosas que no eran normales. Al defenderse y responder al maltrato, «la violencia era mayor».

«Llega un punto de inflexión bastante duro y es una agresión física muy dura en el que me agrede físicamente de una forma brutal. Todo eso se relató en una sentencia. Me deja el cuerpo lleno de moratones. Siempre tuvo cuidado de no dejarme marcada la cara (...) Es difícil porque a veces parece que hablo de otra persona. ¿Cómo pude perder el control de mí misma de esa manera? Me he dado cuenta de que hay un paralelismo en una relación de maltrato con el de una secta», contó en el Chester.

Bethencourt también aseguró que su ex pareja le habría maltratado delante de sus hijos. «Él empieza a mandar una serie de mensajes de whatsapp y de audio. El tema sexual es muy enfermizo y son de índole total. Viene mi hija y veo a la niña blanca. 'Mamá, mira lo que ha puesto aquí. Y cuando mi hija me dice 'mira lo que ha dicho' y es un mensaje de índole sexual super fuerte digo 'Se acabó'. Y pongo la primera denuncia en base a eso», explicó.

Hasta que Carlos no esté entre rejas Fayna y su familia no vivirán tranquilos.

¿Por qué quitaste esa denuncia?, le preguntó Risto Mejide, a lo que ella respondió que lo hizo «por pena». Sin embargo, posteriormente volvió a vivir lo mismo, o incluso peor. Tras anunciarle él que iba a desplazarse a Gran Canaria para ver a sus hijos por su cumpleaños, 'El Yoyas' volvió a amenazar gravemente mediante audios y mensajes a Fayna, que le volvió a denunciar. Tras la denuncia, Carlos Navarro fue condenado en enero de 2018 a cinco años y ocho meses de prisión por el «maltrato» continuado a Fayna Bethencourt. Sin embargo, nunca llegó a personarse para cumplir condena y actualmente sigue en busca y captura.

En solo lo que llevamos de año 8 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o ex parejas.

Fayna todavía se ve apareciendo en el telediario como otra víctima mortal de la violencia machista.

De hecho, Carlos Navarro 'El Yoyas' sigue suelto y Fayna no puede evitar seguir con esa intranquilidad de qué es lo que puede suceder, sobre todo pensando en cuando prescriba el delito. En ese sentido, la canaria acabó su entrevista en 'Viajando con Chester' haciendo un llamamiento a las instituciones en su nombre y en el de todas las mujeres que están en una situación de maltrato.