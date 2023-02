Dulceida ha disfrutado de un viaje por Israel, donde ha tenido mucho tiempo para enfrentarse a las aventuras que Jesús Calleja le ha planteado como invitada de este segundo programa de Planeta Calleja, que se emite cada miércoles a las 22.45 horas en Cuatro. Además de conocer nuevas culturas, la infuencer también se ha sincerado con el presentador hablando de su vida personal, sus miedos, su carrera profesional y, también de su relación con Alba Paul, la chica con la que compartió su vida durante siete años.

A pesar de que la influencer se atrevió a superar algunos de sus temores, Calleja desveló que hubo una actividad que no quiso hacer durante el viaje por el miedo al que dirán. «Estamos en un campamento beduino porque es la historia de los beduinos que yo quería contártela y has dicho: 'no me quiero montar en camello por el qué dirán'. Tú ya te has censurado y aquí estamos tomándonos un té, yo con unas ganas de miedo de montarme en camello...», le decía el presentador.

Jesús Calleja cree que desde el otro lado del mundo tenemos la capacidad de decir qué está bien y qué está mal: «A veces estamos muy equivocados, esta es una cultura beduina, se emplea el camello como trasporte, no tienen otro. Donde voy intento hacer lo que hacen para comprenderlo. Pero tú te has censurado y me has censurado a mí, que me he quedado sin camello». Y reacciona: «En otras cosas no, es que te hunden. Cuando te empiezan a decir que ojalá te mueras, que se muera toda su familia. Nunca sabes cuándo va a pasar». Y añadió: «Yo me corto más porque he recibido hos***. Entonces, hay cosas que me las ahorro y no las digo».

«Me parece durísimo, se supone que las redes sociales para expresarse de una manera libre, resulta que sois los más autocensurados del mundo, ¿por qué no te quitas esos miedos? Si quiero montarme en camello, me monto a camello, eres tú con tu personalidad», le dijo Jesús y ella respondió: «No, pero tampoco quiero, no me...». y Jesús le pide tras esta charla que no se autocensure «nunca más».

La relación con Alba Paul

Sobre Alba y su boda y relación también ha tenido unas bonitas palabras. «Lo repetiría mil veces», aseguró. De hecho también dijo: «es el amor de mi vida y creo que yo el suyo. Ahora tenemos muy buena relación». Tras las palabras llenas de amor y confesar que le iba contando cada día cómo iba el viaje, Calleja le pidió que le mandase un mensaje: «Que la quiero», dijo Aida.

«Creo que nos acomodamos un poco y no funcionaba igual que siempre». Y cuenta que cuando lo dejaron empezaron a salir un montón de rumores: «Me enrollaron con media España, con gente que ni conozco». Y que esto ha generado un gran daño: «A las dos, pero de diferentes maneras. Siempre, durante los 7 años de relación, un grupo de personas me han puesto a mi como la mala, mucha gente decía que hacía lo que lo decía». Confiesa que le insultaron muchísimo y que incluso ha denunciado a una chica por esto: «Fue captando a gente para incrementar el odio hacia mi y a veces hacia Alba».

En este punto de su vida, Dulceida habla sobre si le apetece volver a enamorarse: «Ahora estoy tranquila, que es lo importante. Yo sé que soy muy enamoradiza y que tengo mucho amor que dar y recibir». Afirma rotundamente que quiere ser madre y explica la manera en la que tiene pensado el embarazo si tiene hijos con otra mujer.

También se abrió sobre el peor momento de su vida: «Empecé a ir a terapia a raíz de estar mal, de la ruptura, de la muerte de mi abuela, se me juntó todo. Más el acoso que no paraba de recibir en redes». Y es que aclara que las redes le hacen ser muy feliz, pero que ahí le pilló todo en un mal momento, en el que todo le afectaba: «Era un globo totalmente deshinchado, me borré la aplicación y todo». Aunque asegura que a su vuelta a recibido mucho amor y se ha sentido muy arropada por sus seguidores.