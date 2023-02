Viajando con Chester, el programa de Risto Mejide, regresó este martes por la noche con Bárbara Rey como invitada. La exvedette aseguró desde un primer momento que se sentaba en el chester para contar y no para insinuar y así fue. La actriz desveló más detalle sobre su relación con el rey emérito, Juan Carlos I, a quien grabó y con quien fue grabada mientras eran amantes: «El rey me contó secretos de estado», aseguró.

La primera vez que le llamó a casa por primera vez ella estaba ausente y una amiga cogió la llamada. Al regresar, ésta le dijo: «Un señor que dice que es el Rey y le dije que se dejara de gilipolleces. Pensé que era uno de los cómicos que conocía y que imitaban voces». Juan Carlos volvió a llamarla y, en aquella ocasión, Bárbara cogió el teléfono: «Me dijo que me seguía mucho, le gustaba mi trabajo, me seguía en prensa, le caía muy bien y que le gustaba mucho. No me lo podía creer». El rey fue insistente con las llamadas hasta que consiguió su primera cita. «El principio fue como si fuéramos amigos porque habíamos hablado tanto por teléfono. Estaba un poco impresionada. Me dijo que soy muy guapa, que nos viéramos y ahí empezó todo», contó.

Bárbara Rey dio más detalles de cómo fueron los encuentros con el rey emérito, a quien vio tanto en Zarzuela como en una casa privada donde se encontraban y más tarde descubrió que se grababa todo lo que allí sucedía: «Me dijo que teníamos que cambiar de sitio porque nos estaban grabando todo», explicó. Además, aseguró que cuenta con «dos o tres grabaciones de Juan Carlos» de un mismo mes, aunque se las robaron, pero que en ellas «no hay nada comprometedor, sólo el hecho de que está conmigo». Sin embargo, las grabaciones que hicieron con su desconocimiento podrían ser mucho más graves y afectar a la Casa Real: «Nos grabaron en la cama, y allí se dicen muchas cosas, es muy hablador», desveló.

El primer intento de chantaje a la Corona fue en los setenta cuando alguien llamó a palacio diciendo que existían unas fotos en las que el monarca le tocaba el pecho a la artista. Unos hechos sobre los que la actriz confesó a Risto que ella no tuvo nada que ver. «Había otra persona que ha fallecido. No puedo decir su nombre, tiene familia y me demandarían. Además, fue la persona que me indujo a que grabara las conversaciones». «No me pagaron por mi silencio», matizó.

Las sábanas no entienden de linajes.

«En la cama se habla de muchas cosas»

Sobre los rumores de que el rey emérito le consiguiese trabajos en varias televisiones públicas, Bárbara aseguró que más bien lo contrario: «Se portó muy mal, me perjudicó enormemente a nivel profesional. Él y su entorno. Me vetaron y tenía que mantener a mis hijos». Y añadió: «Trabajé para televisiones públicas y cobré dinero público, lo que no sé es si era reservado». No obstante, Rey reconoció en Viajando con Chester que una vez dejó «entrever» a Juan Carlos I que necesitaba dinero en un momento muy duro de su vida, cuando su hermana padecía cáncer: «No me sirvió de nada, como el que oye llover», lamentaba la vedette.

También contó que durante su época como amante se cruzó con el actual rey Felipe VI y con doña Sofía, a quien describe como «muy amable y educada». Además, asegura que estuvo en muchos actos oficiales cuyas fotos nunca fueron publicadas. Sin embargo, pese a su malos recuerdos con el emérito, la actriz reconoció que le guarda cariño: «Estuve enamorada de él hasta que conocí a mi marido», además de confesar que «tenía miedo a decirle que no» a alguien tan poderoso como el rey de España.

Y al final, a Bárbara y al caballero con escopeta se les rompió el amor.

Su duro matrimonio con Ángel Cristo

La actriz también aprovechó su encuentro con Mejide para hacer un repaso por otros amores de su vida. Sobre su matrimonio con Ángel Cristo, el cual le maltrató desde que se casaron y por quien llegó a temer por su vida y la de sus hijos, aseguró: «Tenía miedo de que nos pasara algo». La actriz contó que uno de los momentos más duros de la relación fue cuando en una discusión con Ángel Cristo casi la mata con su revólver: «Me disparó a las piernas, pero las doble a tiempo y se clavó el tiro en una cómoda», confesó.

Sin embargo, la presentadora admitió que quería mucho a Ángel Cristo: «Ha sido el amor de mi vida», aseguró. Más allá de esas palabras, la actriz contó más episodios de malos tratos y el calvario que tuvo que vivir durante el matrimonio. En una «discusión muy gorda», el domador y empresario echó a su mujer de casa: «Vi la muerte, me dejó en la calle descalza y sin ropa. Fui a casa de una amiga y tomé la decisión de volver a denunciar y buscar abogado para separación», declaró. En 1988 se separaron.

Este episodio junto a Ángel Cristo es de puro terror.

Tras aquella la ruptura, los ataques verbales de la pareja fueron continuos en los platós de televisión. Ángel Cristo falleció a los 65 años en 2010. «He vuelto a enamorarme de mi marido y he llorado de felicidad. Lo quería tanto. Se lo he dicho a mi hija. Se puso muy contenta y feliz. Y ahora toca desenamorarse», le confesó a un Risto atónito.