Barbara Rey, sobre su historia con don Juan Carlos: «tenía miedo a decir que no»

Esta noche, Risto Mejide ha entrevistado a una invitada que da mucho que hablar. Ella es Barbara Rey. Durante el programa se tratarán diferentes aspectos sobre su trayectoria profesional y personal en Viajando con Chester: su trabajo como vedette, sus amores, peleas, shows en platós de televisión, su desestructurada familia y sus idilios prohibidos. Esta vez, parece ser que la entrevista en televisión será reveladora. Así lo ha anunciado Mediaset a lo largo de la semana como «historia de España». Cuatro ha compartido diferentes adelantos para 'cazar' esta noche a la audiencia.

Bárbara Rey no se muerde la lengua y se sienta en 'el Chester'. Visiblemente nerviosa asegura que esta vez «no viene a insinuar sino a contar todo». En un tono más distendido, la exvedette afirma que «desea tener esta conversación». Como era evidente, el presentador ha tratado el supuesto romance de la actriz con el rey emérito, don Juan Carlos. Algo de lo que se ha especulado siempre en la prensa del corazón y que Bárbara Rey ha participando en diferentes platós de televisión. Una de las preguntas que realiza Mejide es si tenía cintas de grabación comprometidas de don Juan Carlos en su casa.

En otro avance, asegura que pasó miedo en esa época: «Esto que se ha comentado de que yo no he estado nunca en la Casa Real es incierto. Nuestra primera entrevista fue ahí. Y en varias ocasiones. Me mandaron un coche y fui. Me parecía como imposible, pero también tenía miedo a decir que no. Yo que había trabajado tanto y había tenido tanto éxito...». También ha hablado de su tormentoso matrimonio con el domador de circo Ángel Cristo: «Yo me he vuelto a enamorar de mi marido. Y he llorado de felicidad. Y mira que es difícil sabiendo todo lo que me hizo después, pero era tan bonito y lo quería tanto. Se lo he dicho a mi hija Sofía».