'La Isla de las Tentaciones': Los gritos de dolor de Elena al ver las imágenes picantes de David con María

Nuevo programa de La Isla de las Tentaciones. Tanto chicos como chicas se enfrentaron a una nueva hoguera. Mientras que uno vieron las imágenes con miedo o rabia, otros con arrepiento al saber las consecuencias de sus actos. Este lunes Elena fue la protagonista indiscutible tras saber que David le había sido infiel. Junto a sus compañeras vio las tórridas imágenes de su chico con su tentación, María. Marina también salió disgustadas al ver qué está pasando en la villa de los chicos aunque su pareja Álex tuvo la misma opinión de su pareja.

El programa empezó con la noche de pasión de David y María. En mitad de la fiesta, ambos decidieron apartarse y estar solos, y acabaron en el dormitorio del valenciano. Tras tener sexo con la malagueña, David se despertó al día siguiente confundido y arrepentido. Tanto que rompió a llorar la darse cuenta las consecuencias de sus actos. Aunque no duró mucho. Nada más pasaron unas horas y le confesó a María: «lo paso mal por Elena por las mañanas. No se lo merece. Luego te veo por la tarde y estoy cachondo». Mientras, la malagueña, en un momento de sinceridad, le expresó lo que sentía por él: «me da miedo que me hagas daño».

Sin embargo, David volvió a llorar cuando acudió a la hoguera. Entre lágrimas aseguraba a Sandra Barneda «que Elena no se merece pasar por esto, pero le gusta María». El programa ha preferido que David no viera imágenes de su chica «para no perjudicarle en su relación con María». Mientras, en la otra villa, Elena se enfrentó a lo que más temía. Una infidelidad por parte de su novio. Y no fue solo un beso. David y María estuvieron toda la noche juntos y tuvieron sexo. Al día siguiente, a plena luz del día, ambos volvieron a sobrepasar todos los límites. Los gritos de dolor al ver lo que está pasando dejaron en shock a sus compañeras y a la presentadora.

Mientras, otra de las parejas también está en la cuerda floja. Tanto Álex como Marina cayeron en la tentación con Yaiza y Manuel, respectivamente. Tras ver las imágenes el uno del otro reaccionaron de la misma forma: reproches y más reproches. Tanto Marina como Álex justificaron sus actos «con que esto es por conexión y no por un calentón».