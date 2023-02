El Hormiguero recibió por primera vez a Eduardo Navarrete, el diseñador que salió de Maestros de la costura y saltó a la fama tras su paso por Masterchef Celebrity. Durante la entrevista con Pablo Motos, donde habló de la nueva colección que presentará en la 77ª Edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, mostró su espectacular cambio físico resultado de varias operaciones estéticas, un hecho que hizo enfadar a gran parte de la audiencia del programa de Antena 3.

Tras hablar de su faceta profesional, Pablo Motos quiso indagar en su lado más personal y recordó sus comienzos como drag queen y en un bingo erótico. Pero también le hizo un repaso por todas sus operaciones estéticas con las que ha sufrido un espectacular cambio físico. «Me he hecho a mí mismo a base de bolsillo y bisturí, tengo operaciones de estética de arriba a abajo, de rodillas para arriba. Desde de ojos, la bola de grasa de los pómulos, lifting, balón gástrico...», afirmó el invitado. Y explicó que «la grasa de mis abdominales me la han puesto en el culo. Antes tenía pecho y barriga y nada de culo. Ahora es al revés», presumió el alicantino.

Tanto es así, que el presentador le invitó a quitarse la camiseta para poder mostrar el resultado a toda la audiencia. «Me metieron un palo por un agujero un poco más arriba del culo y me sacaron toda la chicha y luego me lo pusieron en la parte superior, hombro, bíceps y tríceps y culo. Me hice la cara interna de los muslos y todo». «Me pasé un mes durmiendo boca abajo, pero he de reconocer que mi doctor me ha cambiado la vida, esto es lo mejor que he hecho en mi vida y estoy muy feliz con el resultado», aseguró Navarrete.

Sin tapujos, Eduardo Navarrete nos enseña todas las cirugías que se ha hecho #NavarreteEH pic.twitter.com/cnlvidMbtK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 8, 2023

También explicó que «la primera operación en los labios me la hice a los 19 años en Valencia, en un piso de una señora que ya no tenía clínica. Me pusieron una especie de laca que daba frío y me pincharon en la boca». Más allá del resultado, el presentador quiso saber cuánto dinero le habían costado todas las operaciones estéticas, a lo que Eduardo respondió sin dar una cantidad exacta: «Podría tener un coche o dos», dijo.

La entrevista al diseñador no fue vista con buenos ojos por una gran parte de los espectadores. Muchos de ellos criticaron el mensaje que se ofrecía sobre las operaciones estéticas y las dietas un programa de máxima audiencia como es El Hormiguero. «Que cada cual haga lo que quiera, pero el mensaje que lanza de que el gimnasio, la dieta y la terapia no hace nada y el bisturí si, lo veo cuando menos peligroso para la gente joven», escribía un espectador en Twitter.

Qué vergüenza el mensaje que se está dando para la gente joven que lo ve. "Nunca se está lo suficiente delgada". Normalizando las cirugías y desprestigiando a comer bien, sano, deporte y cuidar nuestra salud mental @El_Hormiguero #NavarreteEH — marticaldeana (@floryaldeana) February 8, 2023

Buen mensaje para los jóvenes, no os aceptéis tal y como sois, o curraoslo en el gimnasios, mejor operaos! #NavarreteEH — El criticón de la tv (@criticondelatv1) February 8, 2023

#NavarreteEH hace tiempo que no suelo ver el hormiguero, pero, al ponerlo hoy, escucho de Eduardo Navarrete: "nunca se está lo suficientemente delgada" entre risas y bromas.

Sí, lo dirá de coña, con jajas y todo, pero no creo que sea un mensaje para dar en televisión. — Ayechu (@ayetxu) February 8, 2023

Menos mal que me crié viendo el mensaje de Disney de la belleza está en el corazón y no el que me están dando hoy en el hormiguero#NavarreteEH — Marta (@Marutce) February 8, 2023

Llevas a @Navarrete_Shop para hablar de sus operaciones esteticas? No tienes nada que preguntar sobre moda? No lo entiendo. #navarreteEH — Missonibony (@missonibony) February 8, 2023

Dios mío, debe ser el programa con el mensaje más tóxico que habéis hecho nunca. Pobres de aquellas mentes vulnerables que os estén viendo y en su error se se entreguen a imitar semejante carnicería. #navarreteeh — Zeráuse Cirrocúmulo (@ZCirrocumulo) February 8, 2023

Deberíamos tener cuidado con este tipo de discursos, no aportan nada y sí pueden provocar mucho daño... aunque hayan pedido perdón antes de empezar. #navarreteEH — Cat Yuste (@CatYuste) February 8, 2023

