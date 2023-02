Este fin de semana no se ha hablado de otra cosa: el Benidorm Fest. Blanca Paloma y su tema EaEa conquistaron el triunfo y el derecho de representar a España en Eurovisión 2023 con un total de 169 puntos, tras hacer suya además la mejor votación del jurado profesional (94 puntos de 96 posibles, al concederle 7 de los 8 miembros su máxima nota) y la segunda mejor del demoscópico. Sin embargo, David Broncano ha revelado un detalle del programa de este sábado que podía haber cambiado el rumbo de la noche.

El conductor de La Resistencia ha hecho una revelación a Inés Hernand que no ha pasado desapercibido ni para la influencer ni para los asistentes. El humorista pudo haber presentado la gala del Benidorm Fest. La invitada de este lunes, junto a Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez, fueron los conductores del talent show. La abogada contó algunas anécdotas de la gala. En un momento dado Broncano le dice: «¿tú sabes una información de esto? Creo que lo puedo decir». Y continúa: «¿A ti te llegué a decir que a mí me propusieron hacer esto?». Hernand, atónita, respondió: «¿El Benidorm Fest? ¡Ay, David! ¿Y cómo es que dijiste que no?», exclamó la influencer. Y él confesó: «por dinero. La verdad es que me habría gustado hacerlo, pero no hubo acuerdo económico». El tema se zanjó tras sincerarse Hernand: «David, te pegaba hacerlo».

La final del segundo Benidorm Fest, que tuvo lugar este sábado desde el Palau d'Esports l'Illa de esta ciudad alicantina, fue líder en el horario de máxima audiencia ante una media de 1.887.000 telespectadores y un 14,7 % de cuota de pantalla. La ganadora de Benidorm Fest 2023, Blanca Paloma, recibió 9.898 votos de los espectadores en la final celebrada este sábado, lo que equivale a un 28,28 % del total, frente a los 9.515 votos (un 27,19 %) que se emitieron a favor de Agoney, segundo clasificado. Le siguieron Vicco, con 129 puntos; Megara, 106; Alice Wonder, 89; Karmento, 80; José Otero, 75, y Fusa Nocta, con 71.