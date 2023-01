Máximo Huerta se sienta en el sillón de 'Viajando con Chester' este martes a las 22.45 horas en Cuatro. El periodista será entrevistado por Risto Mejide y en el avance del programa que han publicado en redes ya han avanzado algunos de los temas que se tratarán en el programa. El exministro ha contado que recibió una llamada secreta que Pedro Sánchez después de renunciar a su cargo de ministro de Cultura y Deporte: «Me llamó para ofrecerme un cargo», ha asegurado.

Tras conocerse que Huerta será el próximo en sentarse en el Chester de Risto, también lo hará Tita Cervera este mismo día, el escritor ha querido hacer una aclaración en sus redes sociales. «No es fácil mirar al pasado, ni siquiera responder a entrevistas en las que todo puede tener otra repercusión. Pero acepte el Chester porque desde casa (Buñol) todo es más amable. Y porque me apetecía», explica Huerta.

Y añade: «Después de 'Adiós, pequeño' el niño tiene menos miedos, no es valiente, pero sabe qué quiere en la vida y a quién tiene a su lado. Llegó Risto Mejide al castillo, con ese aire de hombre duro que no lo es, y me dejé llevar por todas sus preguntas. Charlamos. En la plaza de armas del Castillo de Buñol, lugar que os invito a conocer, me quité la armadura y hablamos largo y tendido». Y finaliza con una reflexión: «Hablar es bueno, escuchar también lo es». De esta forma, frente a Risto, comentará por primera vez los detalles de su dimisión, la conversación que tuvo con Pedro Sánchez, el cargo que le ofreció y de su opinión sobre el motivo por el que no recibió ningún apoyo público por parte del ejecutivo.

También hablará de la parte más intima de su vida personal, en un momento agridulce, ya que acaba de cumplir su sueño de abrir su propia librería pero también ve, poco a poco, como la vida de su madre se apaga. También contará como de complicado le fue convivir con su padre durante su infancia y lo difícil que le está siendo convertirse en el único cuidador de su progenitora, tras dejar su carrera en televisión para volver a su pueblo en Valencia.