Anne Igartiburu visitó este pasado jueves 'El Hormiguero' de Antena 3 para presentar su nuevo libro, 'La vida empieza cada día'. Un momento que la presentadora aprovechó para aclarar durante la entrevista con Pablo Motos su abrupta salida de las Campanadas de TVE este pasada Nochevieja tras más de 17 años fija a la cita con los espectadores. Tras la noticia de la cadena pública, finalmente sí lo hizo en Twitch con Ibai Llanos y Ramón García.

«Llevábamos 17 años viéndote dando las Campanadas de La 1, y de repente este año no», apuntó el presentador. Pero Igartiburu fue muy sincera: «No pasó nada, la vida es así», recalcó. «Fíjate que dije 'un año en casa', y al final no, acabé en la Puerta del Sol. Me metí en un embolado». Para ella una prueba más de que las cosas suceden por algo. «La decisión la acepté y ya está. También entiendo que no vas a estar toda la vida ahí, y es lógico que cambien de presentadores».

La presentadora ha hablado sobre su experiencia dando las uvas junto a Ibai Llanos y Ramón García, compañero e icono, como ella, en lo que a las campanadas. «Flipe y aprendí un montón. Ha sido una oportunidad que te regala la vida», ha explicado en el programa de Pablo Motos donde ha acudido a presentar su libro La vida empieza cada día. «Ramón y yo nos entendemos con la mirada e Ibai nos miraba con cara de agradecido, pero no, era gracias a él».

Ante la positividad de la presentadora, Motos le preguntó qué tres consejos daría a quien quisiera tener un día más alegre y apacible. «A mí no me gusta dar consejos, pero creo que trabajar la aceptación es interesante; considero de verdad que si uno está bajo de ánimo, ayudar a los demás puede hacer que se sienta mejor; y también es interesante trabajar la quietud, la observación y la escucha».