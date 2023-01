El guiño de 'El Hormiguero' a Piqué con un Twingo

El Hormiguero es un programa muy pendiente de la actualidad y se ha querido sumar a la polémica entre Gerard Piqué y Shakira con un sorteo. El formato presentado por Pablo Motos sorprendió este miércoles por la noche al regalar un Twingo a una de las personas que se encontraba entre el público. Esta elección no ha sido al azar, ya que cabe recordar que la colombiana compara a Clara Chía, la actual pareja de su ex, con este modelo de Renault mientras que ella asegura que es un Ferrari.

Tras la entrevista a Adriana Ugarte y Juana Acosta, que presentaron su película Lobo Feroz, Motos pidió a las actrices que sacaran un papel de una urna en la que estaban escritos los nombres de todas las personas que se encontraban entre el público. Una vez escogido, el espectador tuvo que adivinar el número de mejillones que había en una lata. Fran, el primer seleccionado, se equivocó en la cantidad pero Montse, la segunda elegida, acertó. Mientras entraba el vehículo en el plató comenzó a sonar el conocido tema de Shakira con Bizarrap mientras bailaban todos los presentes.

Con @flexicar_es y una lata de mejillones, Montse consigue llevarse el coche de moda #UgarteAcostaEH pic.twitter.com/CvyAQzWT0O — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 18, 2023

El single se ha convertido en todo un éxito y para celebrarlo Shakira montó el domingo una fiesta en su casa de Barcelona a la que acudieron un grupo de amigos. El programa Sálvame detalló que la colombiana puso su canción a todo volumen y que entre sus invitados se encontraba un exjugador del Barça: Patrick Kluivert. Al margen de la celebración, uno de los gestos más comentados de la artista estos días ha sido la bruja que había colocado en su terraza orientada hacia la vivienda de los padres de Piqué, una figura que ya no está porque ha volado como consecuencia de la borrasca 'Fien'.

Según los expertos, con esta bruja la cantante buscaba proteger su intimidad de los malos pensamientos y, también, de todas las energías negativas. La madrugada de este 12 de enero se estrenaba la colaboración de la colombiana y el productor argentino, un single que no ha dejado indiferente a nadie por los mensajes que la artista envía a su expareja y a su actual novia. «Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique», es una de las frases que se puede escuchar en la canción.