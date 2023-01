Jesús Vázquez comparte uno de los momentos más duros de su vida: «Soy viudo»

Jesús Vázquez se ha sincerado con Sheila en el programa Para toda la vida, The Bachelorette y le ha revelado un momento muy duro de su vida que no había compartido públicamente. La joven explicaba al presentador que nunca se ha enamorado y que por ese motivo tenía tantas dudas a la hora de conocer a los chicos, es más, aseguró que tiene «una coraza» y que no deja «que pase la gente». Al escuchar estas palabras el periodista le quiso contar su historia para demostrarle lo importante que es abrirse.

«Es muy fuerte cuando te rompen el corazón. Te hablo yo, como Jesús. Es inevitable ponerse esa coraza. Yo la he llevado muchos años. Yo soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja. Se me rompió tanto el corazón que dije que yo no me iba a volver a enamorar nunca más», recordó emocionado. Aunque fueron años complicados, asegura que gracias a cambiar de actitud logró rehacer su vida: «Me dije 'no puedo volver a pasar por este sufrimiento de perder el amor de tu vida'. Pero mira, llegó otra persona y llevo veinte años con ella. Si te sirve de consejo».

Por último, animó a Sheila a que olvidase el miedo y se dejase conocer por sus pretendientes: «Atrévete, si crees que puede ser alguno de ellos, hazlo. Yo pasé mucho tiempo escondido detrás de una coraza, pero le entregué mi corazón a una persona y es lo mejor que he hecho en mi vida». El reality Para toda la vida no ha cosechado el éxito que Mediaset esperaba: aunque en un primer momento se emitía en Telecinco los bajos datos de audiencia han obligado al grupo de comunicación a modificar su parrilla y pasar el formato a Cuatro. Desde la finalización de Mujeres y hombres y viceversa, Mediaset no ha encontrado un proyecto que encaje con Vázquez.