El programa de La Isla de las Tentaciones está llegando a su fin. Este jueves por la noche fueron las hogueras finales donde las parejas se encontraron tras disfrutar del paraíso en Villaplaya y Villaparaíso. Andreu y Paola, Mario y Laura, Tania y Mario, Cristian y Ana, y Javi y Claudia se vieron las caras tras más de un mes separados. Reproches, emoción y alguna que otra sorpresa han definido el final de la experiencia en Republica Dominicana.

Samuel y Tania se reprocharon la actitud que han tenido ambos en todo el programa. Los dos cayeron en la tentación, la canaria con Hugo Paz y Samuel con Elena, que llegó a tener sexo con ella. A pesar de las lágrimas, el canario ha querido dar una segunda oportunidad y seguir con Tania. En cambio, ella lo tenía claro y dijo que no, por lo que dio por finalizada su relación.

El final ha sido muy similar para Ana y Cristian. El murciano justificó su infidelidad con María de los Ángeles en La Isla de las Tentaciones, mientras su pareja lloraba desconsolada al ver las imágenes. A pesar de las excusas de Cristian, Ana ha preferido apostar por ella «que nunca lo había hecho». La murciana dice adiós a dos años y medio de amor aunque sigue muy enamorada de él. Tras la despedida, Cristian, que siempre ha mantenido una actitud distante y fría, rompió a llorar tras darse cuenta que le había perdido para siempre.

Una de las sorpresas de la noche fue la decisión de Mario y Laura. Los dos habían sido infieles, pero en un reecuentro de hogueras decidieron darse una segunda oportunidad. Sin embargo, al día siguiente Mario volvió a caer en la teación. Al final, los dos se reprocharon su actitud, pero Mario reconoció que «ya no está enamorado, pero sí quiere mucho a Laura». La de Alicante admitió que escucha más a su corazón que a su cabeza y por eso le gustaría salir de la mano con él. A pesar de la declaración de amor, Mario rechaza volver con ella, a lo que Laura le advirtió: «Luego no me busques. Si me has hecho este feo... no quiero volver a saber nada más de ti».

Paola y Andreu llegaron muy nerviosos. Aunque la mallorquina ha criticado el comportamiento de su novio con Cristina decidieron irse juntos:«Estoy muy enamorada de ti». Ha sido la única pareja que ha salido reforzada y no ha sido desleal. «He descubierto que puedo estar sola, pero prefiero estar contigo. Eres mi persona favorita», admite Paola.

Claudia y Javi ha sido la pareja terremoto de esta edición. Todo el mundo apostaba por la fidelidad de ambos, pero ella acabó besándose con Álvaro varias veces. A pesar del sufrimiento de Javi durante todo el programa está tan enamorado que no puede vivir sin ella. Y esa fue su decisión: seguir juntos. Claudia, por su parte, ha dicho que sí, pero con condiciones: «no aguanto más. Actúa bien, por favor».