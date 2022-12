Isabel Díaz Ayuso sorprende en la final de 'Got Talent': «¿Qué hace esta aquí?»

Got Talent vivió este martes una de sus noches más especiales: la final de la octava edición del programa. Jordi Caps logró alzarse con el premio tras conquistar al público y al jurado con su número de magia, una actuación que dejó al propio Risto Mejide sin palabras. Eso sí, la protagonista fue Isabel Díaz Ayuso, que sorprendió al aparecer sobre el escenario del concurso de Telecinco. La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al talent con el objetivo de mostrar su apoyo al grupo de baile 'Las niñas de Lola'.

El conjunto, que hizo una coreografía flamenca sobre el respeto a los mayores y la fuerza de la palabra, recibió una invitación por parte de la política: «Me gustaría invitaros a la Puerta del Sol, el 2 de mayo, en la fiesta de la Comunidad de Madrid para que actuéis para todos, antes de que sigáis triunfando y ya no os podamos alcanzar». El grupo se mostró muy ilusionado y dio las gracias a la madrileña por su gesto. Eso sí, la aparición de Díaz Ayuso en Got Talent no ha sido tan bien recibida en redes sociales, ya que muchos usuarios de Twitter han criticado su presencia en el formato de Mediaset:

WTF.... Porque está ella en representación? ... Llevar la política a got talent ya es , el no va más... #GotTalentFinal pic.twitter.com/nzJKbCrf0k — Lorena Nistal 🖕💅 (@ninfa1311) December 20, 2022

¿Alguien me puede explicar qué hace Ayuso en la final de #GotTalent? Es la primera vez que una presidenta de una comunidad está en #gottalentfinal — M 📺 (@casasola_89) December 20, 2022

Enciendo la televisión y me encuentro a Ayuso en #GotTalentFinalpic.twitter.com/2fJDpd133Y — Juan Rodríguez (@juanig_97) December 20, 2022

Otro de los momento más comentados de la noche fue cuando Mejide, que este año presentará las Campanadas de Mediaset junto a Mariló Montero, recibió un regalo por parte de sus compañeros: «El equipo del programa te ha preparado una sorpresa», dijo Santi Millán, justo después de que el miembro del jurado haya visto el gran paquete que había en la mesa. «Si está vivo no cabe en mi vida», ha bromeado Risto antes de abrirlo, pero al ver lo que había en su interior Dani Martínez ha reaccionado: «La capa de las campanadas». Mejide la ha mostrado a todo el mundo y Santi Millán ha apuntado que es «una capa confeccionada por el equipo de vestuario» del programa.