Jorge Javier Vázquez se opera el pene: «Me ha quedado precioso»

Jorge Javier Vázquez ha pasado de ser el entrevistador al entrevistado. La noche de este sábado se sentó en la butaca de los invitados de Deluxe y respondió a las preguntas de la humorista Susi Caramelo. Con motivo de la presentación de su libro, el catalán habló de uno de sus mayores complejos: su pene. Eso sí, aseguró que ya se siente mucho más a gusto con esta parte de su cuerpo: «Ya le he puesto solución, me han inyectado ácido hialurónico en el glande y me ha quedado precioso, como muy juvenil, es que con los años todo se resiente».

Vázquez también recordó el ictus que sufrió hace unos años y cómo hizo que decidiera hacer su testamento, un documento en el que dejaba a su exnovio un piso que posee en Madrid y dos millones de euros de efectivo. Entre risas, afirmó que después se arrepintió de esta decisión: «Tengo que cambiar este testamento, a ver si no me voy a morir y mi ex me va a matar para heredar». Una noche más Jorge Javier tuvo muy presente a Mila Ximénez: la muerte de la colaboradora supuso un mazazo para el periodista, un golpe del que aún no se ha recuperado.

Jorge Javier Vázquez asegura que Mila Ximénez le manda señales: "Se ha comunicado conmigo" https://t.co/i59TZhtGw9 — Deluxe (@DeluxeSabado) December 18, 2022

«Esto no lo he contado porque me daba apuro, suena un poco como a flipado, pero a mí cuando ella se va me han pasado cosas para las que he tenido difícil explicación y que me han protegido mucho, esto lo tengo que decir, una serie de cosas que me llaman mucho la atención, aunque ya hace mucho tiempo que no recibo ninguna señal, y yo creo que es porque ya empiezo a superar su muerte y comienzo a recordarla con una sonrisa», confesó a Susi.