Después de una semana de festivos, este lunes ha vuelto 'El Hormiguero' con protagonistas internacionales. Esta vez el turno ha sido el de Tom Hanks, que ha ido a presentar junto a Mariana Treviño la película 'El peor vecino del mundo', que se estrena el próximo 28 de diciembre. Los cambios de peso del actor han sido recurrentes en los últimos años (sobre todo por los papeles que ha tenido que hacer) y esta vez ha aparecido visiblemente más delgado, un hecho que el presentador del programa, Pablo Motos, no ha pasado por alto.

Tras entrar en el plató, Motos no ha dudado en alabar la figura del actor norteamericano y le ha preguntado qué hacía para «estar tan fit». A pesar de que la pregunta estaba proyectada a modo de piropo, ha terminado torciéndose, ya que el estado del actor se debe a una enfermedad. «Toda la basura que he comido, me ha generado diabetes de tipo 2. Por eso es tan importante cuidar tu cuerpo, porque aunque de pequeño comas hamburguesas, luego de mayor te pasa esto. El cuerpo es como el templo de Dios», ha explicado Tom Hanks.

El 28 de diciembre se estrena «El peor vecino del mundo», la nueva película protagonizada por @tomhanks y @soymtrevino #HanksTreviñoEH pic.twitter.com/MtkgvDF39j — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 12, 2022

Esta reflexión profunda sobre la importancia de cuidarse y de alimentarse bien impactó a los espectadores, al igual que la reacción, un tanto inapropiada, de Pablo Motos. Lejos de seguir con la seriedad del momento, Motos solo ha respondido con un «te sienta muy bien». A pesar de esto, Hanks no le ha dado más importancia y ha continuado el programa con su tónica de risa, demostrando, incluso sus dotes de español.

'El peor vecino del mundo'

La película que han presentado los dos actores cuenta la historia de Otto Anderson (Hanks), un viudo cascarrabias y muy obstinado a quien le cambia la vida cuando una familia se muda a la casa de al lado. Marisol, a la que interpreta Mariana, se convertirá en una inesperada amiga que le hará poner su mundo patas arriba.