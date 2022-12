Taylor Swift debutará como directora con su primer largometraje.

La cantante y productora estadounidense Taylor Swift debutará como directora de la mano del estudio Searchlight Pictures, el mismo que está detrás de las oscarizadas Nomadland (2021) y The Shape of Water (2018), informaron este viernes los medios especializados. «Taylor es una artista y una narradora única en su generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo», dijo el estudio en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter.

Los detalles sobre la trama y el potencial reparto todavía no se han facilitado. La intérprete, de 32 años y ganadora de 11 Grammys, se impuso el pasado agosto en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, con el premio a mejor vídeoclip del año, mejor vídeo en formato largo y mejor dirección por su canción All Too Well. En 2020 también se llevó por The man la distinción a la mejor dirección.

En los pasados festivales de Tribeca y de Toronto estrenó su cortometraje All Too Well: The Short Film, que ella dirigió y escribió, protagonizado por Sadie Sink y basado en su canción homónima.

Y ya en su presentación en Toronto, no descartó dar el salto con su propia ópera prima: «Si fuera lo correcto, sería un privilegio y un honor», dijo a la audiencia la cantante, que este octubre volvió a la senda del pop electrónico con Midnights, su décimo disco de estudio.