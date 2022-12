Tania irrumpe en la hoguera de los chicos y Javi reacciona a los besos de Claudia con Álvaro

Noche de emociones en La isla de las tentaciones. El programa de este jueves ha estado marcado por el asalto de Tania a la hoguera de los chicos. La canaria no pudo soportar ver las imágenes de Samu con Elena bajo el edredón e intentó ver a su novio para que le diese explicaciones. La modelo se sintió muy molesta por la actitud de su pareja, ya que considera que ella está ilusionada con Hugo mientras que el canario actúa por despecho.

Fruto del enfado, la joven salió corriendo de Villa Playa hacía la hoguera y Sandra Barneda se vio obligada a desalojar a los participantes, que no pudieron ver la identidad de la chica. Al día siguiente la presentadora comunicó a Tania que sus acciones tendrían consecuencias, aunque la canaria aseguró que que no se arrepentía porque así le había nacido. Pocas horas después Tania pudo verse las caras con Elena en un tenso momento en el que la tentadora le dio las gracias por su comportamiento: «Gracias por 'divorciarte', porque Samu y yo lo estamos pasando muy bien».

En el último programa Javi también pudo ver las imágenes de los besos de Claudia con Álvaro. El catalán, lejos de alterarse, sorprendió con su reflexión: «Todo lo que puede pedir una mujer de un hombre, lo ha tenido. Se acabó Javi y Claudia», dijo entre lágrimas. Además, quiso agradecer a Sandra su apoyo estos días: «Te quiero dar las gracias a ti, Sandra, porque me dijiste que confiara en mi pareja. Pero hoy ya no voy a confiar más en ella pero te agradezco que me hayas hecho abrirme». Eso sí, la presentadora le pidió que no dejase de creer en el amor: «No hay nada más importante».

La próxima semana Javi se enfrentará a Álvaro en la hoguera, un momento del que ya se ha podido ver un adelanto. «Me va a dar fuerte, va a ir a por mí», asegura el jugador de pádel a su compañero Mario en el avance. Además, cada uno de los chicos se encontrará cara a cara con los solteros favoritos de sus novias. El jueves también se emitirán las citas finales de 24 horas y el esperado reencuentro de las parejas en las hogueras finales.