La final de MasterChef Celebrity continua dando de que hablar, pero no por la victoria de Lorena Castell. Las recientes declaraciones de Patricia Conde tras su expulsión del programa han revolucionado las redes, ya que acusó a dos compañeros del concurso de drogarse. En el texto inicial, que después borró, la comunicadora justificaba su actitud en la prueba de exteriores y lanzaba un dardo a dos de los aspirantes a chef: «En mi vida me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena, pero no idiota. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto».