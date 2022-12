Ha empezado el mes de diciembre y la cuenta atrás para que lleguen las Navidades y el final del año 2022. Este último momento del año se caracteriza por las campanadas, que en TVE siempre han definido por un rostro, el de Anne Igartiburu. A pesar de que en los últimos años ha compartido este momento con muchos compañeros, hay una persona con la que no compartiría ese momento: Bertín Osborne.

En un avance de una entrevista que se emitirá en el 'El show de Bertín', en Canal Sur, se puede ver a la presentadora contestando a la pregunta de si daría las campanadas con Bertín y su respuesta es contundente. «Sería una catástrofe». Lejos de haber una mala relación entre ambos, Igartiburu explica que «sería una catástrofe porque con él nunca hay un guion. «Tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: 'hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé que'. Y él decía: 'muy bien'. Y yo: 'Bertín, sigue'. Y él: 'ah, no, sigue tú'. Porque el guion... ¡No hay guion!», dice entre bromas.

Ante esta respuesta, Bertín admite que cada año le ofrecen presentar las Campanadas, pero que dice que no. «Yo, cuando lo quiero hacer en casa, lo hago siempre al revés. Yo no entiendo los ruidos esos, los leñazos que pegan. No ha empezado y yo ya voy por la cuarta uva", explica. Además, admite que es un momento que le gusta pasar en familia.