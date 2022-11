MasterChef Celebrity 7 ya tiene finalistas. El programa culinario despidió este lunes a una de las aspirantes a chef favoritas de la edición, Isabelle Junot, y ahora son cuatro los famosos que aspiran a ganar el reality. Visiblemente emocionada, la prima política de Tamara Falcó se despidió del jurado y de sus compañeros tras no lograr superar la prueba de eliminación: «Estoy en una nube. Seguramente cuando salga de aquí me ponga llorar al darme cuenta de que no he llegado a la final», lamentó.

Eso sí, aseguró que se siente satisfecha con su paso por el formato de La 1: «Yo recomiendo a todo el mundo que se casa que se presente a MasterChef porque es la clave perfecta. Uno: Estás todo el día cocinando y echándole horas y os veis poco… os echáis de menos. He aprendido a ser yo. Al principio me daba miedo estar tan expuesta. Pero he dicho: Isabelle, esto es una vez en la vida. Haz lo que puedas». Además, ha dado las gracias a la producción: «Me parece increíble. Sois un equipo que no hubiera imaginado. Sois un ejemplo de trabajo en equipo, de respeto, de motivación entre todo el mundo. Me voy con un recuerdo increíble. Y tengo la suerte enorme de haber pasado por aquí». "He aprendido a ser yo, desde el primer momento que entré me daba mucho miedo estar tan expuesta. Pero, me dije que esto es solo una vez en la vida, que tenía que cogerlo y hacer todo lo que pudiera". Gracias Isabelle, eres maravillosa https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/IDPL2bmwyg — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2022 El programa de este lunes fue muy especial para Isabelle ya que, al margen de su expulsión, dedicó unas bonitas palabras a su padre, Philippe Junot: «Es mi debilidad porque es tan buena persona, tan buen padre. Se desvive por nosotros. Siempre de buen humor, siempre vacilándonos. Tenemos una relación muy bonita». Con el adiós de la socialité, MasterChef Celebrity ya tiene a sus finalistas de la séptima edición: Lorena Castell, Patricia Conde, Manu Baqueiro y María Escoté. Lorena ha conquistado a la audiencia con su positivismo, pero el exceso de alegría en ciertos momentos puede ser una debilidad ya que hace que pierda concentración. Patricia fue expulsada en las primeras semanas pero volvió al reality con mucha más fuerza tras convertirse en la concursante repescada. Por su parte Manu ha conseguido unir a los compañeros y ha mostrado su faceta más positiva al público. Por último María ha demostrado su creatividad y perfeccionismo, aunque su fuerte carácter le ha pasado malas jugadas.