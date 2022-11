Izan Guevara en 'La Resistencia': «El animal más salvaje de Mallorca es el guiri»

Izan Guevara ha sido uno de los últimos invitados a La Resistencia. El mallorquín, que hace menos de un mes se proclamó campeón del mundo de Moto3, acudió la noche de este martes al programa de David Broncano y sorprendió a la audiencia con su buen humor y naturalidad. Durante la entrevista, Mallorca estuvo muy presente y es que en un momento dado el presentador le preguntó cuál es el animal más salvaje que hay en la Isla. «Yo creo que son los guiris que vienen, que montan peleas», respondió entre risas ante los aplausos del público.

«Es verdad, es fauna de fuera que claro, no se mezcla bien, hay que tener cuidado», aseguró el humorista. El joven de 18 años también habló sobre la disciplina en el deporte: «No vas a salir de fiesta si tienes una carrera el domingo. Como poder, puedes hacerlo, pero tampoco te pases». Eso sí, Grison quiso saber si puede disfrutar de momentos de 'intimidad': «Una pajilla en boxes te podrás hacer, ¿no?». Guevera, lejos de cortarse, le animó a acompañarle: «En el box sobre todo que sí, dentro. Que si bueno, nos hacemos una juntos...». «Di que sí, nos hacemos unas de 'colegueo'», zanjó el músico.

El piloto también 'engañó' a Broncano cuando entró en el programa de Movistar+ con un casco en la mano. Aunque en un primer momento el gallego se pensó que era con el que había ganado el mundial, el joven le aclaró que era el que llevaba cuando tuvo una caída en Australia: «Es como el logo de Jordan. ¿Esto lo saben en Nike?», indicó David. «Yo no vendo nada con ese logo», aseguró tajante el mallorquín. Y es que, tal y como explicó, Jordan es su apodo: «Visto de Jordan y llegaba al box, me veían y me empezaron a llamar 'Jordan'».

En boxes es cuando se demuestra que las motos son un deporte de equipo. Pero esta idea de @IzanGuevara28 es pasarse. pic.twitter.com/Y7keEsYCYo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 8, 2022

El pasado 26 de octubre Izan regresó a la Isla tras su victoria y dedicó unas palabras a los medios de comunicación: «Ya tenía ganas de volver a la Isla... Ha sido bonito y emotivo tras tanto tiempo fuera de casa. Un título mundial son palabras mayores, no se gana cada día, y por eso lo quiero disfrutar con los míos». Guevera es el tercer campeón del mundo mallorquín y ahora le queda una última bala en Cheste, donde quiere cerrar el año con otro triunfo.