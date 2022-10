Joaquín se rompe en 'El Novato' al recordar una pérdida familiar

La actriz Ana Milán ha sido la última entrevistada por Joaquín Sánchez en el 'El Novato', espacio en el que el futbolista rebosa naturalidad y semana tras semana se deja conocer un poco más. La actriz le contó los secretos del mundo de la interpretación y, sin pretenderlo, logró que Joaquín abriese su corazón. Todo empezó cuando Milán le confesó que ya tiene escrito el discurso que leería si algún día gana un Goya. «Lo tengo en las notas del móvil, pero desde hace años», contó la actriz, que le preguntó a Joaquín a quién dedicaría él su Goya.

«Concéntrate en mí. Imagínate que hoy acaba tu carrera como futbolista», le dijo Milán a Joaquín para que se metiese en el papel. «Me voy a echar a llorar», contestó el futbolista. Pero Ana continuó: «Hoy es el día que acaba tu carrera y hay tres personas a las que se lo puedes agradecer. Busca los tres motivos por los que se lo agradecerías. ¿Puedes echar un vistazo de todo lo que has madrugado, peleado, sudado, sufrido o llorado? ¿Cómo se lo agradecerías? ¿Qué le dirías?», le preguntó la actriz a Joaquín que, en ese instante, no pudo evitar que se le humedecieran los ojos.

«No habría palabras de agradecimiento. Es que en mi vida hay una persona muy importante, que ha sido mi tío», contestó el gaditano, mientras se secaba las lágrimas de los ojos. Para Joaquín, su tío fue como 'un padre'; desgraciadamente, falleció antes de que su carrera profesional despegase. «La pena que yo me voy a llevar en la vida es que no me haya podido ver triunfar. Se lo agradecería a él. Mi tío siempre tuvo una relación muy especial conmigo y mis hermanos. En aquella época, en la que yo quería ser futbolista, mi tío venía a verme jugar y cuando marcaba un gol, me daba 1000 pesetas. Bueno, no me las daba, me las iba guardando. Cada vez que marcaba un gol la gente decía: 'Otras 1000 pesetas para Joaquín'. Cuando yo firmé por el Betis, quien me pagaba los gastos era mi tío», confesó Joaquín, que subrayó también la importancia de su padre y su mujer.