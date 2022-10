No es la primera vez que pasa en un programa de televisión y probablemente no será la última, pero ayer la polémica por la letra de una canción de hace 40 años llegó a Pasapalabra. Durante la 'prueba musical', el programa decidió poner el tema Sufre mamón, devuélveme a mi chica de Hombres G y Ana Morgade, una de las invitadas de la noche decidió hacer un análisis de la canción que ha revolucionado las redes.

«La canción está muy guay, pero hay un insulto que usa que no está nada bien. Lo de marica está fatal, porque no es un insulto, para empezar; y, luego, lo de 'devuélveme a mi chica' también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. No hay que devolverlo», dijo la humorista después de adivinar y cantar el inicio de la canción. La afirmación se pudo quedar allí, pero el programa decidió tomar parte en el argumento y aplaudió las palabras de Morgade a través de las redes sociales. «Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a Ana Morgade en su reflexión sobre la letra de la canción», decía el mensaje que iba acompañado del vídeo del momento.

Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a @ana_morgade en su reflexión sobre la letra de la canción. 💙 #Pasapalabra626 pic.twitter.com/GOptu3KTz6 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 18, 2022

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) October 20, 2022

Esta última acción del programa hizo que David Summers, líder del mítico grupo español, no se quedara callado y decidió contestar por la misma vía y mostrar su enfado. «La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie», escribió en Twitter. «Si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa?», zanjó el artista.