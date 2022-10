Cada semana se estrena en Telecinco un episodio nuevo del programa de La Isla de las Tentaciones 5, donde cinco parejas se lanzan a la aventura de poner a prueba su amor. Desde que se empezó a emitir, cada programa va seguido de una avalancha de comentarios, burlas o 'análisis' en las redes sociales, sobre todo Twitter, de los vídeos y las escenas más paradójicas que se ven en este reality show. Esta interacción no pasa desapercibida y desde el inicio ha habido una cadena de comida rápida que ha aprovechado los programas que se emiten cada miércoles por la noche para lanzar sus propios tuits al día siguiente. Se trata de Burger King.

Desde el inicio, esta cadena de fastfood no ha estado fuera de la polémica por sus comparticiones en las redes. La última se ha producido con Claudia, una de las protagonistas de esta última edición. Después del último programa, en el que se pudo ver que ella conocía a la mayoría de los pretendientes que están entrando, la compañía tuiteó: «Claudia es la amiga que se conoce la carta entera porque ha probado todas las hamburguesas».

La isla de las tentaciones 5

Claudia, la concursante que más triunfa entre los solteros del reality de Telecinco. pic.twitter.com/w53g47LDnl — LUIS -🎬 (@LUIS8171073011) September 28, 2022

Este comentario, que ya no esta publicado en la cuenta de Burger King, generó mucha controversia, pero Claudia, lejos de enfadarse se lo tomó con ironía y decidió utilizar ese tuit para hacer publicidad a su competencia directa. Claudia publicó desde su cuenta de TikTok un vídeo que decía lo siguiente: «Sí, pero las del McDonald's me gustan más». En él se puede observar a la influencer comiéndose un menú de esta cadena de comida rápida. En unas horas se ha viralizado el vídeo, que ha provocado múltiples comentarios. Entre ellos destaca uno que dice: «Era callarlo, no humillarlo». Ahora es el turno de McDonald's: ¿contestará a la polémica?