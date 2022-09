Las parejas de 'La isla de las tentaciones 5' han tenido su primera cita con sus solteros y solteras favoritos. Mientras las chicas han recorrido las paradisíacas playas de República Dominicana conduciendo unos quads; los chicos se han tirado por una tirolina gigante que atravesaba la isla. Después, las parejas y los solteros han tenido tiempo de charlar y de conocerse un poco más. Andreu, el participante mallorquín, ha vuelto a dar la nota y se ha arrancado a cantar una nueva canción para conquistar a su tentadora favorita.

Le cantó unos versos a Cristina, la pretendienta granadina, que se ha convertido en su favorita y su principal apoyo en la villa. Tras la cita, durante una de las noches, Andreu se sinceró con su tentadora y le contó todo lo que pasaba por su cabeza y por su corazón: «Yo voy de duro, haciendo mil tonterías, pero no estoy preparado para perder a Paola». El cantante está viendo el peligro real de que la relación con su chica se acabe y eso le agobia y afecta mucho a su estado de ánimo, de hecho, es uno de los que más sufren cada vez que se enciende la luz de la tentación.

si andreu va a eurovisión seguro que ganamos #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/PRSLvkKMtz — lucia (@luciaacrd) September 28, 2022

A pesar de que el tonteo entre el mallorquín y la granadina es evidente, por el momento todo se ha quedado en atracción. Mientras hablaban, Mario y Valeria tonteaban de forma muy evidente en la piscina. Andreu y Cristina decidieron dar por acabada su noche y dejarlos a solas. «¿Vamos a la cama?», le dijo el novio de Paola a su tentadora. Ella aceptó y cada uno se fue a su cuarto, después de despedirse con un bonito abrazo. «Para mí Cristina en esta villa es un pilar porque me escucha y me intenta ayudar siempre», aseguró el mallorquín.

Por su parte, su novia Paola espera que su novio se dé cuenta de que puede perderla. Brian, el soltero con el que tuvo la cita, le dijo que piensa que se merece a alguien mejor que Andreu. Sin embargo, a pesar de haber tenido esa primera cita, la mallorquina confesó que se siente atraída por otro tentador, Vladi. «Me parece un chico muy guapo, creo que podría ser el que más me podría atraer de la Villa», aseguró Paola después de bailar con él.

Andreu se derrumba: "Las imágenes me han hecho ver que puedo perderla" 😢



🚨 #LaIslaDeLasTentaciones2

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/00NalIx0UO — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 28, 2022

El challenge de TikTok con el 'hit' de Andreu

Parece que su tema musical no ha pasado desapercibido para la audiencia del programa, y es que su letra resulta de lo más pegadiza y bailable en redes sociales. De hecho está arrasando su hit en TikTok y hasta ya tiene su challenge. «'Tengo las alas, tengo las ganas, si te quedas cerca ya no quiero nada, siento las balas de tus palabras atravesando partes de mi alma'», así es la letra de Andreu y así la están interpretando los seguidores en sus cuentas de la red social. Hemos podido ver no solo a los colaboradores del programa cantándola y bailándola fuera y dentro del plató, sino que también se han sumado muchas caras conocidas de Telecinco.