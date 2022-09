El Hormiguero ha estrenado nueva temporada esta semana en Antena 3. Después de la entrevista a la periodista Sonsoles Ónega tras su marcha el pasado mes de julio de Mediaset donde ha confesado cómo fue su despedida, el pasado miércoles por la noche estuvo de segunda invitada su excompañera de Telecinco, Paz Padilla. Aunque participó en el programa de Pablo Motos para hablar sobre su obra de teatro, El humor de vida, también abordó diferentes temas de interés como su polémico despido y más tarde readmisión en Mediaset, a su actual situación sentimental.

Desde el inicio del programa, Paz Padilla lo dio todo. Tanto es así que Pilar Rubio no ha podido realizar su sección por el espacio que ha ocupado la entrevista de la andaluza. Paz Padilla comenzó el programa por todo lo alto participando en el famoso baile junto a Pablo Motos y sus colaboradores. Una vez en la mesa, ambos conversaron sobre el detonante de su despido fulminante: la fuerte pelea con Belén Esteban en enero sobre el coronavirus. Las declaraciones de Paz Padilla antes de las Campanadas en el directo por vídeo con María del Monte y Anne Igartiburu tuvieron repercusión tanto en redes sociales como en su programa, en Sálvame.

La andaluza no tuvo pelos en la lengua y habló claro. «Yo lo único que quería decir es algo muy evidente y es que, aunque estuviéramos vacunados, podíamos volver a cogerlo», aclaró. La presentadora siguió con el tema: «¡Yo lo he cogido tres veces! Estuve la primera vez ingresada en una planta COVID, sé lo que es sentirse asustada. Yo no soy negaconista. ¿Cómo lo voy a ser si yo lo he vivido?», confesó Paz Padilla. Tras su acalorada discusión con Belén, la humorista abandonó Sálvame en directo y fue su última aparición en el famoso programa de las tardes en Telecinco.

En junio, la presentadora y Mediaset llegaron a un acuerdo para evitar el juicio por despido. Poco se sabe de su regreso a Telecinco y Cuatro, tampoco quiso dar más detalles sobre el pacto en El hormiguero. Lo único que trascendido ha sido un comunicado, compartido por ambas partes, donde señalan las bases de la decisión conjunta por la que ha sido admitida de nuevo. Los responsables de Mediaset han confirmado que regresará con las mismas condiciones laborales con las que estaba en su día.

Paz Padilla aprovechó un momento de la entrevista para sincerarse y hablar sobre su vida sentimental. Este verano se le ha visto disfrutar de un nuevo amor después de que falleciera hace dos años su marido Antonio. La que fuera presentadora de Sálvame ha querido responder a quienes han cuestionado su noviazgo con Fran Medina, una relación muy criticada en redes sociales. «He tenido que soltar al amor de mi vida», ha declarado. También ha confesado que su amor por Antonio «no ha muerto ni morirá nunca. Sigo enamorada de él».

Tras estas fuertes declaraciones, quiso hacer un alegato a favor de volver a querer: «Me han criticado mucho en las redes porque salieron unas fotos en las que estoy con un chaval. Quiero hacer una reflexión...¿cuánto tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? El amor no es algo que se acabe, no es algo que se dosifique. El amor es inmenso y tengo una gran capacidad de amar. ¿Se deja de amar a un hijo por tener a otro?», preguntó desde el programa de Pablo Motos.

También ha abierto su corazón para hablar sobre el difícil adiós a Antonio y el posterior proceso de aceptación tras su fallecimiento hace dos años a causa de un tumor cerebral. Pablo Motos le preguntó cómo ha llevado esta pérdida y respondió: «Fue lo más difícil que he tenido que pasar en mi vida. Me ha costado mucho aceptar que ya no está. Aprendí que quería seguir viva». «No me importa el tiempo que siga aquí, pero el tiempo que esté, quiero ser feliz. Hay dos opciones. Puedes caerte en un agujero o caerte en una fosa, en una tumba. Y de la tumba no se sale», zanjó la andaluza.