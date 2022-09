Sonsoles Ónega cuenta su dolorosa despedida de Mediaset en 'El Hormiguero'

El pasado mes de julio, la periodista Sonsoles Ónega se despedía de la audiencia de 'Ya es mediodía', el programa de actualidad de Telecinco que presentaba desde 2018, tras ser reportera y cronista parlamentaria para la misma cadena desde 2008. Tras unos meses de descanso, la periodista ha reaparecido este martes en 'El Hormiguero', donde ha charlado con Pablo Motos sobre su nueva etapa en Atresmedia. En Antena 3, Ónega presentará otro programa de actualidad, con un formato similar al de Telecinco.

Pablo Motos no tardó en romper el hielo, y rápidamente le preguntó por su cambio de bando. «Me siento como Florentino anunciando un nuevo fichaje, pero te voy a hacer la pregunta más morbosa de la noche. No están viendo mal el logo, es Antena 3 no es Telecinco. ¿Cómo te hicieron la oferta?», preguntó el presentador del espacio. Ónega ha explicado que la oferta fue repentina y llegó el 1 de julio, el mismo día en que cerraban el programa 'Ya son las ocho': «Pues mira, me pilló en faja. Estaba en mi camerino de Telecinco acompañada de una compañera estilista y de repente recibo una llamada descuelgo en altavoz. De repente escucho, 'soy la secretaria del director general de Atresmedia', y dije '¿cómo?'. Pensé que querían adaptar una novela mía o algo. Y nada, se produce una reunión la semana siguiente y tu jefe, que ahora es el mío, Carlos Fernández, y me dice cinco palabras: "Tenemos un plan para ti"», ha contado Ónega, que se sintió halagada con que le hubiesen confeccionado un proyecto a medida.

A pesar de la alegría de la novedad, las despedidas nunca son sencillas. Sonsoles ha contado también cómo fue despedirse de sus jefes y compañeros. «Con todo el dolor de mi corazón, comuniqué a mis jefes que me iba. Fueron las 48 horas más angustiosas de mi vida, primero porque no me lo esperaba. No esperaba que me pasaría, a una canterana como yo. ¡Cómo le digo a mis jefes, de los que sigo enamorada, esto! Esto ha sido más duro que un divorcio», ha afirmado Ónega. Ahora bien, en ningún momento dudó de su primera decisión: «Pero tenía muy claro que era una decisión y de las decisiones se ejecutan. Las cosas hay que comunicarlas y no quería demorarlo porque no quería estar en una mesa impostando un silencio o una mirada. Le deseo la mayor suerte a Joaquín Prat y el maravilloso equipo que hay detrás. Paolo me ha dado una oportunidad importantísima porque hoy me ha permitido estar aquí, por eso digo que ha sido como un divorcio», ha concluido.