Alejandro Nieto gana 'Supervivientes' en una final marcada por la ausencia de Olga Moreno

Alejandro Nieto se ha proclamado la noche de este jueves ganador de Supervivientes 2022. El novio de Tania Medina se enfrentaba a Marta Peñate para hacerse con los 200 mil euros y, gracias a los votos de la audiencia en la App de Mitele, el míster España 2015 consiguió el ansiado cheque. Lara Álvarez fue la encargada de entregar a Alejandro el premio ante la ausencia de Olga Moreno, vencedora de la última edición del programa. Momentos antes de anunciar al ganador, Jorge Javier Vázquez explicó en directo que la ex de Antonio David no estaría en plató.

«Tenemos que decir que el programa ha invitado a la anterior ganadora de la anterior edición de Supervivientes a entregar el talón, como viene siendo habitual en cada edición, pero la ganadora de 'SV 2021' ha declinado la invitación y por eso Lara será la encargada de entregar el cheque», indicó el presentador. A pesar de todo, el reality estuvo cargado de reencuentros y momentos inolvidables para los concursantes. La noche comenzó con la llegada en helicóptero a los estudios de Mediaset de Ignacio de Borbón, Nacho Palau, Marta Peñate y Alejandro Nieto.

Al poco de aterrizar, el sobrino del Rey se quedó a las puertas de la final y Lara no pudo contener las lágrimas: «Aparte de la parte profesional, está la personal y me llevo un cariño y un orgullo de los concursantes que hemos tenido este año. Que ensalza cualquier aventura a vuestro lado», indicó la periodista. Tras la triste eliminación, los tres finalistas tuvieron que realizar dos arriesgadas pruebas que acabaron con la despedida del ex de Miguel Bosé. Finalmente, Marta y Alejandro se enfrentaron a la audiencia en un duelo que dio como ganador al gaditano.

Otro de los momentos más esperados de la noche fue el reencuentro de Anabel, expulsada la semana pasada, con Yulen Pereira. La sobrina de Isabel Pantoja cruzó la puerta y, tras saludar a su prima Isa Pi, fue directa al deportista y le dio un abrazo. Jorge Javier, extrañado, preguntó a su compañera de Sálvame el motivo por el que había sido tan fría: «Oye, permíteme que te diga una cosa, ¿has visto a Yulen y no le has dado un beso? Es que ni le has dado un beso». «Uy, perdón», contestó ella mientras daba un beso a su chico.