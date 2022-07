Anabel Pantoja, sorprendida por el peso que ha perdido en 'Supervivientes'

Anabel Pantoja se quedó este jueves a las puertas de la final de Supervivientes. Tras despedirse de sus compañeros, la ya exconcursante fue trasladada a un hotel de Honduras donde ha podido ducharse con agua dulce, dormir en una cama y disfrutar de un sabroso desayuno. Eso sí, una de las cosas que más esperaba la colaboradora de televisión era ver su nueva imagen tras 91 días sin mirarse en un espejo. La báscula reveló que durante estos tres meses ha perdido un total de 13,5 kilos: «Ya no tengo Panto-culo para hacer twerking», bromeó ante las cámaras.

Respecto a su nuevo corte de pelo a la altura de los hombros, indicó que ahora «parece su madre». Anabel decidió cortase 30 centímetros de su melena para poder obtener como recompensar una gran hamburguesa. «No lo tires al suelo que me lo voy a llevar de recuerdo. ¡Ay, mi pelo! ¡Qué pena!», pidió a Lara Álvarez entre lágrimas. De todos modos, la sobrina de Isabel Pantoja se mostró encantada con su nuevo look. Además de cambiar su exterior, la superviviente también ha aprendido a gestionar su emociones durante este tiempo.

«He encontrado lo más importante para mí. He vencido la soledad, tengo ganas de estar en soledad. También de estar con mi familia y con todos, pero tengo ganas de pasar momentos sola, de recuperar mi vida, de situarme en algún punto, empezar una vida desde cero, ver a mis padres y a mi familia», reflexionó al presentador Ion Aramendi. Pero esta no fue la única sorpresa de la noche para Anabel, que ha estado totalmente incomunicada durante los meses del concurso.

La colaboradora desconocía el accidente que había sufrido Belén Esteban durante una prueba de Sálvame. La de Paracuellos tendría que haber defendido a su amiga en el reality, algo que finalmente no ha podido hacer: «Yo hoy no soy la protagonista, no te he podido defender en plató, pero te he defendido en las redes sociales con todo mi corazón y toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo», explicó por vía telefónica la propia Belén a Anabel, que no pudo ocultar su preocupación.