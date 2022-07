Cristina y Luis se conocieron en ‘First Dates’. Ella, alicantina de 30 años que vive en Ibiza, de profesión camarera y aficionada a su faceta de DJ. Él, venzolano, residente en Madrid y personal trainer. El encuentro iba realmente sobre ruedas ya que tenían mucho en común.

La cosa se torció cuando pasaron a la zona VIP para tomar el postre y un mensaje destinado a Cristina indicaba que debían darse un «beso húmedo». Ella se mostraba incómoda y él tomó la iniciativa, quizás de forma demasiado efusiva.

Cristina, muy disgustada tras su beso húmedo con Luis: "Me ha parecido empalagoso" 😒 #FirstDates21J https://t.co/izwpBLMre3 — First Dates (@firstdates_tv) July 22, 2022

Luis se mostró convencido a lo largo del programa de que poco más acabarían en el altar, por ello fue mayúscula su sorpresa cuando Cristina pronunció que «no» quería una segunda cita con él.

«Me ha parecido un poco empalagoso. Me ha metido el morro. Me gusta su personalidad, pero la que maneja el tiempo soy yo», decía la joven, que se ha sentido un poco acorralada por el participante de ‘First dates’ en el programa que se emitió este jueves por la noche.

«Al principio ha ido todo superbién, pero, luego, me ha cortado todo lo de ir tan a saco, todo tan rápido. De personalidad me encantas, pero la chispa no ha terminado de encenderse», justificó Cristina.