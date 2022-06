La Unión Europea de Radiodifusión (EBU), organizadora del festival de Eurovisión, ha confirmado que la próxima edición del certamen musical no podrá celebrarse en Ucrania, a pesar de que este país ganó la última edición el pasado mayo en la ciudad italiana de Turín. Así lo anunció en un comunicado la organización que «comprende completamente la decepción que recibió el anuncio de que el Festival de la Canción de Eurovisión (ESC) 2023 no se puede realizar en Ucrania, el país ganador de este año». La EBU anunció el pasado 17 de junio que Eurovisión no podía celebrarse en Ucrania debido a la situación que atraviesa el país, que fue invadido por Rusia el pasado 24 de febrero, y anunció que la organización negociaba con el Reino Unido, que quedó en segundo puesto en el último certamen, para organizar la edición de 2023.

Esa decisión «se basó en la responsabilidad de la EBU de garantizar que se cumplan las condiciones para garantizar la seguridad de todos los que trabajan y participan en el evento, cuya planificación debe comenzar de inmediato en el país anfitrión», señaló la organización. Por lo general, al menos 10.000 personas están acreditadas para trabajar en el Festival de la Canción de Eurovisión, incluido el equipo, el personal y los periodistas. Se espera que otros 30.000 aficionados viajen al evento de todo el mundo. «Su bienestar es nuestra principal preocupación», agregó la EBU. «Por lo tanto, -precisa- es fundamental que las decisiones que se tomen en relación con un evento televisivo en vivo tan complejo sean tomadas por profesionales de la radiodifusión y no se politicen». Las Reglas del Festival de la Canción de Eurovisión, que acuerdan todas las emisoras participantes, establecen claramente que el evento se puede mover en una situación de fuerza mayor, como una guerra en curso. «En respuesta al cuestionario de seguridad realizado por la EBU, se mencionaron una serie de riesgos que afectarían a la planificación inmediata de un evento tan grande, incluido el riesgo grave de ataques aéreos, ataques con drones o misiles, que pueden causar un número significativo de víctimas, algo que fue destacado por la propia evaluación que realizó Ucrania», precisó. Para tomar esta decisión de forma definitiva la EBU buscó el asesoramiento de expertos en seguridad y tomaron nota de los comentarios hechos por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que la guerra en Ucrania «podría llevar años». Con respecto a la posibilidad de realizar el concurso en un lugar fronterizo cercano a un país vecino, las especificaciones de las sedes sugeridas y la falta de la infraestructura circundante necesaria, no cumplen con los requisitos exigidos. «Teniendo todo esto en cuenta, la EBU, con pesar, tomó la decisión de trasladar el evento a otro país y continuará las conversaciones para encontrar un lugar adecuado para el Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año», concluyó. La Unión Europea de Radiodifusión es la alianza de medios de servicio público más importante del mundo y representa a más de cien organizaciones. La asociación de televisiones anunció el 17 de junio que «establecerá conversaciones con la BBC, la televisión pública británica, para explorar la posibilidad de que el certamen se celebre en el Reino Unido», país que quedó segundo en el último concurso celebrado en Turín, por detrás de la ganadora, Ucrania. El grupo ucraniano Kalush, con la canción «Stefania» ganó el último festival, seguido del británico Sam Ryder, con la canción «Space man».