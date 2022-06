La aplaudida actuación de Jorge Javier Vázquez y Samantha Hudson en el 'Sálvame Mediafest'

Samantha Hudson cada vez está más integrada en el universo Sálvame. Tras participar hace un mes en la Fashion Week del programa de Telecinco, este miércoles repitió como jurado en el Mediafest 2022 y además sorprendió a la audiencia con su actuación musical junto a Jorge Javier Vázquez. La de Magaluf cantó con el presentador Hazme el favor, un tema que interpretaron en riguroso directo y con el que consiguieron levantar al público. Hudson, que normalmente muestra su faceta como colaboradora, ha demostrado sus dotes sobre el escenario y mientras cantaba con el periodista incluso le dedicó algún baile subido de tono.

A pesar de la gran actuación que ofrecieron ni Jorge Javier ni su compañera Adela, la otra presentadora del formato, podían ganar el festival ya que no concursaban. Eso sí, ambos han recibido una gran cantidad de halagos a través de las redes sociales. «Que junten en un mismo programa a Samantha Hudson, Azúcar Moreno, Ptazeta o Las Ketchup me parece sencillamente sublime», «historia de España ver a Jorge con Samantha» o «definitivamente vivo en el mejor país del mundo», son algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter.

Me parece surrealista haber podido ver a Samantha Hudson con JJ cantando por la tele #SalvameMediafest simplemente INCREIBLE pic.twitter.com/TPpjbqZ1CS — Анн Potaxie ⚡️ (@Alaska01Pink) June 22, 2022

Otro de los rostros de Telecinco que sorprendió a la audiencia fue Rocío Carrasco, que se estrenó como cantante junto a Henry Méndez con el single Mi reina. Tan a gusto se sintió con el dominicano que se animó a cantar a capela con él durante la valoración. La propia Hudson incluso quiso destacar la buena química que demostraron ambos, aunque Carrasco aseguró que ella no es ninguna artista: «Yo he hecho lo que he podido, la artista era la Jurado, no yo».

SUBLIMEEEE ROCÍO CARRASCO cantando con Henry Méndez en el #SalvameMediafest 😍😍😍 pic.twitter.com/GKR7N9xU6h — Diego 🍉 (@diegobferrandez) June 22, 2022

Eso sí, la ganadora del primer concierto de Sálvame Mediafest 2022 ha sido Carmen Alcayde. Tras conseguir la máxima puntuación del jurado, el público también le dio su apoyo y determinó que la colaborado fue la mejor con su Mami junto a Juacko y Ptazeta. Tras conocer su victoria, Carmen quiso compartir unas palabras de Joaquín Sabina: «Para la libertad sangro, lucho y pervivo. ¡Para la libertad!». Aunque en un primer momento el programa había adjudicado esta canción a María Patiño, la presentadora de Socialité dijo que no se veía preparada para interpretar un tema tan complicado.