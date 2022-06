Camilo se sincera en 'El Hormiguero': de su paternidad a su amistad con Alejandro Sanz

El cantautor Camilo Echeverry ha acudido la noche de este jueves a El Hormiguero para presentar Pegao, su último sencillo que suena en todos lados, así como su nuevo trabajo NASA, una colaboración con Alejandro Sanz que se lanzará el próximo jueves 16 de junio. Lo más curioso es que un hecho ocurrido en la última visita del músico colombiano al programa de Pablo Motos fue el detonante de este dueto de voces melosas, tal y como explicó el artista: «La última vez me prestaste una guitarra, comenté que me gustaba y contaste que era la guitarra que había diseñado Sanz con su lutier. Él es muy amigo de mi suegro, la familia y todo, pero él y yo nunca habíamos compaginado. Un tiempo después contactó con mi equipo y me envió una guitarra, fabulosa guitarra. Fue a mi concierto en Madrid el año pasado con su familia preciosa, nos conocimos y le propuse hacer una canción juntos».

Camilo confesó que Sanz es uno de sus artistas favoritos desde su infancia, por lo que está muy ilusionado con esta unión artística. Con todo, el cantante está pasando por un buen momento. Recientemente ha sido padre y contó algunas anécdotas de su criatura: «Es idéntica a Evaluna, es una foto exacta de mi esposa, pero tiene los pies míos. Descubrí que si le pones el índice en el centro del pie abre los deditos y, si lo pones arriba, aprieta. Tienen un montón de movilidad», contaba Camilo enternecido, a lo que Pablo Motos le hizo una pregunta algo escatológica: «¿Y qué tal como padre primerizo? ¿Sabes de cacas?». «Sé limpiarlas, pero de ahí en adelante, que yo sea tanto como un experto en cacas... pues no», contestó Camilo, desatando la risa del público. ¡EXCLUSIVA! @CamiloMusica nos adelanta «NASA», su colaboración con @AlejandroSanz #CamiloEH pic.twitter.com/pFic6AT5V0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 9, 2022 A pesar del buen momento que atraviesa el artista, no es oro todo lo que reluce. La entrevista debía darse el pasado martes, pero Camilo contrajo COVID-19: «Gracias a Dios estoy aquí y la familia entera está bien», comentó el colombiano, que ya puede continuar con su gira 'De adentro pa' fuera', con la que visitará diferentes ciudades españolas hasta el mes de agosto. Y Palma está entre esas ciudades: el próximo martes 19 de julio Camilo actuará en el recinto ferial de Son Fusteret.