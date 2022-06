Anabel Pantoja se declara a Yulen Pereira en 'Supervivientes' y Nacho Palau sufre un accidente

Anabel Pantoja ha declarado públicamente su amor por Yulen Pereira. La sobrina de Isabel Pantoja escribió una carta al deportista en la que confesaba sus sentimientos: «Sabía que tú eras ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma. Sobre todo has hecho que vuelva a sonreír y ver lo que valgo. Te quiero, mi príncipe». Unas bonitas palabras que han emocionado a su compañero de Supervivientes: «Es única, no me he encontrado una mujer así en mi vida».

Parece que el cariño entre ambos es mutuo, ya que Yulen también ha asegurado que la colaboradora es uno de sus mayores apoyos en el programa de Telecinco: «Cada día que paso aquí sin Anabel más cuenta me doy de que me hace falta. Me apetece estar con ella ahora, ya, 24 horas con ella, ella y yo. Tengo que estar con ella», ha confesado este jueves. Y es que Anabel tiene claro que el esgrimista es su gran apoyo, tal y como ha explicado en la palapa: «Para mí es un niño que ha hecho que yo vuelva a sonreír, ha hecho que confíe en mí misma, que quiera seguir aquí y que me motive. Cada mañana le echo muchísimo de menos, tengo muchísimas ganas de estar con él». Noticias relacionadas El descuido de Anabel Pantoja en 'Supervivientes': «Me las ha visto toda España» Aunque hace pocos meses que la influencer rompió con Omar Sánchez, parece que ha recuperado la ilusión con el madrileño. Omar hasta ahora había optado por guardar silencio pero este sábado se sentará en Sábado Deluxe para explicar cómo está viviendo el concurso de su ex y su tonteo con Yulen. Anabel y Omar se casaron el uno de octubre en Canarias en una boda marcada por la polémica, ya que tan solo un día antes falleció la abuela de Anabel y madre de Isabel Pantoja, doña Ana. Tras cuatro meses de matrimonio, anunciaron su ruptura. Nacho Palau en el momento de la caída. Nacho Palau, por su parte, sufrió un accidente durante el juego de localización. Los concursantes tenían que hacer una prueba de obstáculos por la playa que consistía en construir una escalera y superar distintos retos con unos bloques. Durante el juego el ex de Miguel Bosé sufrió un percance desde un muro y se cayó a la arena: «¡Qué golpe me he dado!», dijo el superviviente ante la preocupación de sus compañeros. Eso sí, todo quedó en un susto ya que pudo continuar con la prueba sin problemas.