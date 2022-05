España se vuelca con Chanel. La cantante ha pasado del acoso y las críticas tras el Benidorm Fest a reilusionar al país con una posible victoria en Eurovision 2022. La polémica envolvió la elección de la artista. El Beniform Fest, el festival de RTVE para elegir a la representante de España en Eurovisión, se dividía entre las tres finalistas: las 'Tanxugueiras' obtuvieron un 70 % del voto de la audiencia, seguidas de Rigoberta Bandini. Pero los puntos del jurado dieron la victoria a Chanel. Su elección se vio enturbiada por ingentes críticas en redes sociales, hasta el punto de que la artista eliminó su cuenta de Twitter por el acoso. Pero Chanel no se rindió. No entró al trapo y se volcó en trabajar duro para demostrar su valía ante Europa.

Pero las controversias no acabaron allí. También se criticó con dureza la letra. La disputa llegó hasta el Congreso de los Diputados. Allí, la diputada del PSOE Lidia Guinart criticó al presidente de Televisión Española «La normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres» que, a su juicio, promueve la letra. A pesar de ello, TVE no cambió la letra y, poco a poco, SloMo fue adquiriendo popularidad y escalando en la lista de éxitos musicales. El 'hate' no acabó tampoco en esta ocasión: la publicación del videoclip y la filtración de su vestuario oficial cosecharon numerosas críticas. La han tachado de machista, de promiscua y de incitar al maltrato animal (por lucir un vestuario inspirado en los trajes de luces de los toreros), entre otras muchas cosas.

Pero Chanel siempre se ha mantenido lejos de la polémica y centrada en su trabajo. El fruto de ello se ha hecho notar, especialmente en las últimas semanas. La cantante ha deslumbrado a España y a toda Europa con una actuación impecable. Así reaccionaba la sala de prensa de Eurovisión tras uno de los ensayos de la artista:

La sala de prensa se viene abajo con el segundo ensayo de Chanel en #Eurovision #EuroEnsayos7M



¡#Chanelazo en Turin! No nos hemos visto en otra nunca



pic.twitter.com/l3gjZgsH7a — telemagazine (@telemgzn) May 7, 2022

'SloMo' ha pasado de las críticas a los aplausos y de las acusaciones de 'Tongo' a ilusionar al ya conocido 'Chanelazo'. España sueña con la victoria o con un muy buen puesto, como hacía mucho que no sucedía. A muy poco de que se conozca el ganador del concurso televisivo por excelencia, las redes se han volcado este sábado con la representante española.

¡Mucha suerte, Chanel!



España está hoy con @ChanelTerrero, una mujer con talento y fuerza que hará brillar a nuestro país en #Eurovision.

¡A por ello! pic.twitter.com/KIXaE5r6FI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2022

Los fans españoles se concentran en el hotel para desearle mucha suerte a Chanel (@ChanelTerrero) de cara a la gran FINAL de #Eurovision #ESC2022 #TodosConChanel



👉🏼https://t.co/40J2JP8B3X pic.twitter.com/95xWfOeNn0 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 14, 2022

Eurovisión no es sólo puntos de televoto y jurado. Es unión, emoción, ilusión. Este año los españoles YA lo han vivido. Si Chanel gana hoy sería lo mejor. Si queda Top 3 o 5 es un GRAN éxito. Y si queda peor de lo esperado tampoco hay motivos para estar tristes. Ella ya ha ganado — quepasapollo 🇸🇪🇪🇸🇳🇴 VOTE 23 (@quepasapollo72) May 14, 2022

Hoy todas a tope contigooo @ChanelTerrero 🙌💗💗💗💗 — Rigoberta Bandini (@rigobandini) May 14, 2022

Chanel actúa en Turín (Italia) junto a una legión de seguidores que ha viajado hasta allí para apoyarla con fervor: algunos por convicción, otros por conversión, pero todos a una porque, aseguran, esta «mami» cubana les ha «devuelto la ilusión» por el concurso. Chanel, para muchos, ya ha ganado.