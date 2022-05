La música vuelve a reunirse en el festival de Eurovisión 2022 que se celebrará este sábado 14 de mayo. La ciudad elegida para celebrar este festival de música es Turín, en Italia, una localidad cercana a los Alpes acogerá esta semana las semifinales y la final del 66 festival europeo de la música. Un total de 17 países se juegan este martes el pase a la gala del sábado 14 de mayo en la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2022, en la que participan los grandes favoritos para ganar, los ucranianos Kalush Orchestra.

En concreto, Albania, Letonia, Lituania, Suiza, Eslovenia, Ucrania, Bulgaria, Países Bajos, Moldavia, Portugal, Croacia, Dinamarca, Austria, Islandia, Grecia, Noruega y Armenia compiten este partes por los 10 pases a la final del sábado. A un día de la primera semifinal, las apuestas sitúan a Ucrania, Grecia, Noruega, Países Bajos, Armenia, Portugal, Albania, Moldavia, Letonia y Suiza como los 10 países que se meterían en la final. Dinamarca, Eslovenia y Bulgaria serían las tres actuaciones con menos posibilidades de pasar a la final, según los apostantes.

La actuación de la albanesa Ronela Hajati es uno de los números más movidos de la noche. El 'Sekret' de Albania ha sido uno de los shows que más cola ha traído, debido a su carácter provocativo. Hajati y su equipo denunciaron al principio de la semana de ensayos que se les había censurado el baile entre la cantante y la bailarina, que finalmente han podido llevar a cabo. Los letones Citi Zeni continúan con el show con su 'Eat your salad', una de las canciones más virales gracias a su primera frase: 'Instead of meat, I eat veggies and pussy' ('En vez de carne, como verduras y coños').

Horario final de Eurovisión 2022

La final de Eurovisión 2022 tendrá lugar el próximo sábado 14 de mayo a las 21:00 horas. En ella competirán por el primer puesto los cinco países clasificados y aquellos países que se clasificaron en las semifinales. Estos son los cinco países que estarán en la final el próximo sábado junto al resto de clasificados: España, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia.

Chanel con su propuesta 'SloMo', está quinta actualmente en los vaticinios de las casas de apuestas para la victoria en Eurovisión 2022 y actuará el 14 de mayo en la primera mitad, es decir, entre los puestos del 1 al 13, aunque la posición exacta se dará a conocer el próximo viernes.