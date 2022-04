Maluma canta en directo en 'El Hormiguero' y las redes reaccionan

Maluma acudió este lunes a El Hormiguero 3.0 para presentar su cuarta gira 'Papi Juancho. Maluma World Tour 2022'. Una entrevista que estuvo llena de grandes momentos y en la que Pablo Motos sorprendió al artista al comunicarle que ha cumplido un récord histórico en el Wizink Center al vender 17.400 entradas, por encima incluso del grupo Metallica. Una noticia que entusiasmó al cantante: «¡Es increíble. Eso es gracias a los mejores fans del mundo. Me siento muy feliz siempre que vengo a España!».

Durante el programa el músico confesó a Motos algunos de sus rituales antes de actuar: «Es fundamental para mí hacer ejercicio antes de un concierto. Me levanto como a las 9.00 y me tomo un café, voy al gimnasio... Y justo antes de la actuación me voy a jugar al pin-pong porque amo el tenis de mesa. Me quedo hora y media jugando, y cuando vuelvo, me tengo que cambiar en 15 minutos», ha explicado. Una costumbre que molesta bastante a su equipo: «Todos se ponen furiosos conmigo».

Maluma también quiso sorprender a la audiencia interpretando su nuevo tema en directo: Cositas de la USA. Una actuación en acústico que ha mostrado un nuevo registro del músico y que ha sido muy aplaudida en redes sociales. Los usuarios han podido escuchar de este modo la voz del colombiano si ningún tipo de modificación. «Callando bocas» o «parece que sí sabe cantar sin autotune» son una muestra de los distintos comentarios que se han podido leer en Twitter.

Este mismo año Maluma también se ha lanzado a la interpretación con unos padrinos de lujo: Jennifer López y Owen Wilson. El de Medellín ha protagonizado la película Cásate conmigo, una experiencia que ha sido inolvidable para él: «Lo haría un millón de veces más». Eso sí, durante el rodaje también vivió una anécdota que explicó al presentador: «Estábamos en la escena del concierto y yo todavía no me sabía demasiado bien la letra de la canción. Cuando me acerco a ella para empezar a cantar, miré la pantalla y estaba apagada. Y se me había olvidado la primera parte de la canción. Imagínate un momento de tanta tensión en el Madison Square Garden y siendo la primera vez que cantaba con Jennifer», recordó.