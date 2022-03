La aplaudida reflexión de Ana Milán sobre la vida en 'Las tres puertas'

Ana Milán ha sido una de las invitadas la noche de este miércoles a Las tres puertas de María Casado en Televisión española. La actriz ha concedido una de sus entrevistas más íntimas y ha reflexionado sobre las distintitas etapas de la vida, un discurso que ha sido muy aplaudido en las redes sociales y que ha hecho que el programa se haya convertido en tendencia en Twitter. Con la naturalidad y claridad que le caracterizan, la artista empezó a hablar sobre la importancia que tienen los malos momentos.

«Me parece que hay sitios por los que es imprescindible transitar si quieres llegar a unas emociones bien trabajaditas, y bien barnizaditas, y bien pintaditas, y bien todo... Hay pocas cosas que nos hagan más estúpidos que la felicidad, lo que pasa es que es muy necesaria también. La vida tiene de todo, queremos que la vida solamente tenga las partes buenas pero de vez en cuando, a mitad del camino, se pincha una rueda. Tú continúas el camino y entonces llegas a un valle precioso... Los testarazos son muy importantes», argumentaba a la presentadora.

La valenciana considera que todo lo que ocurre a lo largo de los años es importante, ya que te hace convertirte en la persona en la que eres hoy en día. Pero, tal y como ha explicado, cuando hay momentos complicados a veces es difícil pensar en el futuro: «La vida rima, María, la vida siempre rima María. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos llevamos las luces cortas, no llevamos las luces largas, no podemos ver de aquí a seis meses».

Como no podía ser de otro modo, Milán también ha opinado sobre el tema de la semana: la bofetada de Will Smith a Chris Rock tras una broma sobre su mujer, Jada Pinkett, en la gala de los Oscar. «Tiene que tener límites la sensibilidad. Si tú me haces una broma y ves que no me río, recula. No te puedes reír de alguien que está enfermo. Tampoco te puede levantar y dar un bofetón a nadie, porque entonces pierdes. Los dos me parece que no estuvieron acertados». Y es que, desde su punto de vista, las cosas tendrían que haber ocurrido de otro modo: «Me hubiera gustado mucho más que ella se hubiese levantado y le dijera, disculpe señor, no se puede reír usted de que yo haya perdido el pelo».

En su intervención en Las tres puertas, Milán también ha remarcado la importancia de conocerse a uno mismo. «Yo necesito pasar muchos ratos conmigo. Llevarme bien conmigo misma ha sido mi gran triunfo en la vida». Y es que, desde su punto de vista, «no tenemos nada mas importante que hacer en esta vida que conocernos a nosotros mismos. Hay gente que no se aguanta, no me extraña, es que hay alguno que tu piensas 'bastante tienes tú con levantarte y acostarte contigo'», ha bromeado.