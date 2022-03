Belén Esteban ha reaparecido este jueves en televisión tras casi un mes alejada de los focos. La colaboradora ha aclarado en Sálvame que estas semana no había podido acudir a su puesto de trabajo porque se había contagiado de la COVID-19. «He tenido que ver y escuchar de todo. Me fui a ver cosas de mi empresa. Estuve en Dubai y cuando vine pasaron días y no me encontraba bien. He estado mala, cogí el covid», aclaró en el programa.

La de Paracuellos ha pasado unos días complicados aunque, por suerte, no ha tenido que estar hospitalizada: «Al tener mi problema de azúcar todo se complica un poquito más. Lo he pasado en casa, pero he estado muchos días dando positivo. Lo podía contagiar muy fácilmente». Durante su ausencia han pasado muchas cosas, como la confirmación por parte de Mediaset del despido de Paz Padilla. El grupo de comunicación ha tomado esta decisión después de que la humorista abandonase se puesto de trabajo en Sálvame hora y media antes de acabar el programa por una discusión con Belén. Noticias relacionadas Paz Padilla, despedida de Telecinco Colaboradora y presentadora se enfrentaron por la COVID-19, ya que Belén siempre ha sido una firme defensora de las vacunas mientras que Paz ha puesto en duda su eficacia. Eso sí, la empresaria tiene claro que ella no tiene la culpa de este despido: «No ha sido culpa de Belén Esteban, yo no deseo nada malo a nadie», aseguró. La madrileña no quiso hacer más declaraciones sobre este tema, pero sí que dio su opinión sobre otros asuntos, como el embarazo de María José Campanario. «Doy la enhorabuena a Jesús, a María José y a toda su familia. Cuando vi la barriguita me puse contenta. Va a ser hermano de una persona que es lo más importante de mi vida. Espero que salga todo bien», indicó. Respecto a si ella tiene pensado volver a ser madre, se mostró muy clara: «Si viene me encantaría, pero tengo 48 años y soy diabética, lo que supone que sería un embarazo de alto riesgo». Belén ha vuelto a la televisión con las pilas cargadas y, tal y como ella misma ha confirmado, este domingo entrará en Secret Story, la casa de los secretos, donde convivirá unos días con los concursantes.