Antonio Banderas reflexiona sobre el ego y Penélope Cruz critica las redes sociales

El Hormiguero tuvo este lunes tres invitados de lujo: Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez, que acudieron al programa para promocionar la película Competencia oficial. Los actores se sinceraron con Pablo Motos y dieron grandes titulares, pero Banderas fue el que más sorprendió a la audiencia con una aplaudida reflexión. El largometraje, que se estrena el 25 de febrero, habla sobre cómo el ego destruye todo lo que toca, por este motivo el presentador quiso saber cómo lo hacen «para que la fama no se os suba a la cabeza».

Antonio, en ese momento, quiso mostrar su punto de vista: «Lo del ego es un tema muy difícil. El ego fluctúa dependiendo de una de las constantes de nuestra profesión. Esas constantes son los éxitos y los fracasos. Cuando tienes un éxito, el ego se infla. Cuando tienes un fracaso, se esconde debajo de la mesa», indicó. Y es que el intérprete considera que en su profesión es muy difícil gestionar estas emociones: «En realidad, los actores somos personas muy inseguras. Estamos muy expuestos. Cuando fallas como actor, piensas que has fallado como persona. Eso es muy complicado de gestionar».

El malagueño, además, habló sobre lo difícil que es tener éxito en España: «El éxito en este país es muy complicado de gestionar. Desgraciadamente, no lo he notado tanto en otros países. En Estados Unidos, alguien que tiene éxito es una persona imitable. Aquí te conviertes rápidamente en sospechoso de algo. Eso de 'si ha tenido éxito, es porque ha hecho algo por detrás que no conocemos'». Por su parte, Penélope Cruz aseguró que no lee nada en redes sobre ella misma o sus trabajo: «Ni lo bueno ni lo malo».

Y es que la actriz se mostró muy crítica con las redes sociales: «No le veo nada bueno tal y como el mundo lo está utilizando hoy en día», dijo tajante. Respecto a su nominación y la de su marido, Javier Bardem, a los Oscar explicó que no esperan hacerse con la estatuilla: «Es una sensación muy bonita, además de fuerte y surrealista. Nosotros somos los primeros sorprendidos y, de verdad, no esperamos que nos lo den a ninguno de los dos. Lo que queremos es celebrarlo con una gran fiesta después».