Vicente Vallés cuestiona los argumentos del Gobierno sobre la mascarilla obligatoria

El periodista Vicente Vallés vuelve a poner entre las cuerdas al Gobierno. El presentador de los informativos de Antena 3 de las 21h, expuso este viernes al finalizar el especio televisivo, que el supuesto informe científico aportado por el Gobierno y sobre el que sustentaba la necesidad del uso obligatorio de la mascarilla en el exterior es, en realidad y según mantiene Vallés, una encuesta ciudadana.

La ministra de Sanidad hizo referencia al informe del Instituto de Salud Carlos III, «pero en la realidad este informe no es un informe científico realizado por expertos, sino un simple sondeo de opinión con mil encuestas de calle. Desde aquel día hasta hoy, el Gobierno no ha aportado nuevas evidencias científicas», apostillaba al fin del informativo de este viernes Vicente Vallés. El anuncio ha causado una enorme polémica ante una medida ya de por sí controvertida. No son pocas las voces que no ven necesario su uso en exteriores. De hecho, España es uno de los pocos países en los que esta medida sigue en vigor.

🛑🛑MASCARILLAS & PENSIONES. Así intenta colar el gobierno el decreto de las mascarillas en exteriores. Sin ningún rigor científico, por sus 🥚🥚 ESCUCHEN, lo explica Vicente Vallés ↘️↘️ pic.twitter.com/OUWOueubpA — Ramón Rouco ®️ (@Ramon_Rouco_) January 29, 2022

La mascarilla ha sido obligatoria en la calle en España durante dos periodos. Primeramente se adoptó en el verano de 2020, ante los inicios de la que sería la segunda ola del virus. La medida se mantuvo nada más y nada menos que hasta el 26 de junio de 2021, casi un año después. Sin embargo, el Gobierno volvió a imponerla el 24 de diciembre de 2021, ante el avance de la variante ómicron y de la sexta ola. El Ejecutivo puso en marcha la medida mediante un real decreto, argumentando un escenario de emergencia sanitaria. Ahora el martes, 1 de febrero, el Congreso de los Diputados tendrá que votar a favor o en contra de la medida. Si Sánchez no logra los votos necesarios, la normativa sería derogada.